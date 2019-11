M. Abdelkader Bengrina, dans plusieurs wilayas de l’ouest : « Les partisans de la transition veulent secouer la stabilité du pays »

De notre envoyé spécial :

Tahar Kaïdi

C’était une fin de semaine trop chargée pour ce candidat. De Relizane à El Bayadh en passant par Tiaret et Aflou (Laghouat), il a haussé le ton cette fois en accusant ouvertement «une partie des partisans d’une période de transition» de responsabilité de l’impasse politique actuelle. «Les partisans de la transition sont les alliés de la ‘‘Issaba’’, ce sont ceux-là mêmes qui étaient embarqués au bord des chars durant les années 1990 et ont été derrière tous les malheurs ayant affligé le peuple», a-t-il dit.

Plus grave encore M. Bengrina a ouvert le feu sur «les résidus de la Issaba» pour les accuser «de vouloir prendre les armes pour défendre leurs intérêts», avant d’ajouter «ce sont les mêmes qui avaient planifié le projet de la continuité de l’ancien président en août 2018, qui veulent aujourd’hui surfer sur la vague de la contestation populaire».

M. Bengrina a déclaré que «les alliés de la bande n’ont pas le droit de mettre en péril la stabilité et la sécurité du pays», et de poursuivre «ils s’attaquent aujourd’hui à ceux qui croient que l’élection est la solution».

Tout en admettant le principe de la diversité des opinions et positions par rapport au prochain rendez-vous, le candidat estime que les partisans de la période de transition «ne sont pas tous à mettre dans le même panier».

«En parfaite harmonie avec le leader de la bande et l’ancien colonisateur, ils ont voulu tisser une Constitution qui n’arrange pas les intérêts de l’Algérie, en ciblant les constantes de la nation» a accusé encore M. Bengrina.

C’est dans ce sillage que le candidat avise ses électeurs que «la bataille est celle de la conscience, face aux menaces des acteurs politiques avec de mauvaises intentions». Pour Bengrina «il n’est pas question de toucher au préambule de la Constitution et l’identité du peuple algérien».

Sous les acclamations du public dans l’ancienne maison de la culture, au cinquième jour de sa campagne M. Bengrina a assuré que «grâce à la conscience des Algériens et au haut degré de vigilance de l’institution militaire, l’Algérie a évité le pire avec des scénarios semblables avec ce qui se passe dans les pays de la région».

A l’issue du meeting, M. Bengrina a improvisé une tournée de proximité dans la ville de Relizane, où il a été accueilli par plusieurs citoyens qui lui ont fait part de leur soutien.

«C’est pour prouver à tous les sceptiques que nous sommes au sein de notre peuple, et que personne ne pourra nous interdire de marcher à ses côtés», a-t-il lancé.

À Tiaret :

« Je ne suis ni le candidat de l’armée ni celui du Hirak. »

Dans l’après-midi, le candidat s’est rendu à la wilaya de Tiaret, Vêtu d’un burnous, symbole de sagesse et de discernement dans la région, le candidat a été ovationné par quelques dizaines de citoyens présents dans la salle des conférences de la maison de la culture Ali-Maâchi. Le discours de M. Bengrina, jusque-là empreint de diplomatie, a visiblement changé, du moins par rapport au choix des thèmes.

Il a d’emblée précisé qu’il n’était «ni le candidat de l’armée, ni celui du Hirak», mais qu’il a adopté les revendications du mouvement populaire et les a inscrites dans le cadre de son programme électoral».

«Je suis le candidat de la nouvelle Algérie, celle qui puise sa force des racines du projet révolutionnaire de Novembre et le mouvement national», a-t-il déclaré, et de préciser que «l’Armée fait partie du Hirak du peuple».

M. Bengrina veut ratisser large : il accuse les autres candidats de vouloir «verrouiller le champ d’expression médiatique avant même d’accéder à l’investiture suprême».

Evoquant une série de mesures qu’il s’est engagé à concrétiser, s’il venait à être élu, M. Bengrina a promis de «récupérer les avoirs et argent du peuple algérien, dilapidé, volé et spolié par les chefs de l’Issaba et leur progéniture, ailleurs dans les banques étrangères».

A signaler que le président du Parti national algérien (PNA), Youcef Hamidi, était présent lors du meeting de M. Bengrina «pour lui apporter le soutien indéfectible».

À El-Bayadh : « Le peuple s’est réuni autour des slogans non idéologisés. »

Lors de son passage à la wilaya d’El Bayadh, hier matin, au niveau de la bibliothèque centrale de la ville, il a tenu à préciser que «le Hirak a permis d’unifier les Algériens sur un même front avec des slogans solidaires refusant l’ingérence des étrangers, et en parfaite cohésion avec l’ANP qui a fait tomber tous les projets de la bande». Il a profité de l’occasion pour affirmer que «la souveraineté nationale est liée d’abord à la sécurité alimentaire». Pour fustiger «la Issaba qui a spolié les richesses du pays afin que l’Algérie reste dépendante des forces étrangères», il s’est engagé de prendre des mesures permettant d’assurer la sécurité alimentaire, et l’autosuffisance en matière des produits de première nécessité». Bengrina a précisé encore une fois, que les «résidus de la ‘‘Issaba’’ veulent bloquer le processus électoral afin de prolonger la crise politique actuel, dans le seul objectif est de préserver le statu quo». Il y a lieu de souligner qu’aucun incident n’est venu émailler les meetings du candidat Bengrina à la présidentielle, lors de ses différentes étapes de sortie. En fin d’après-midi, le candidat a terminé sa tournée à Aflou. T. K.