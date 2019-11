M. Abdelaziz Belaïd à Tlemcen et à Oran : « Je compte œuvrer à l’édification du Grand Maghreb »

De nos envoyés spéciaux :

Mohamed Mendaci

et Youcef Cheurfi

Le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a promis, lors d’un meeting populaire animé, jeudi au palais de la Culture Abdelkrim-Dali de la ville de Tlemcen, qu’il étudiera, une fois élu à la tête de l’État, tous les dossiers en suspens relatif à l’ouverture des frontières avec le pays voisin, le Maroc.

«Je promets qu’une fois que le peuple me choisira et votera pour moi, lors de la prochaine élection présidentielle du 12 décembre, que j’étudierai tous les dossiers en suspens concernant l’ouverture des frontières avec le Maroc, mais aussi les autres dossiers», s’engage-t-il, en précisant que cette action sera entreprise dans «le respect des affaires internes de chaque État», appelant à «parvenir à l’édification du grand Maghreb».

M. Belaïd a estimé aussi que «l’avenir de l’Algérie est lié aussi à celui de tous les pays africains voisins, notamment ceux de la région du Sahel». Tout en appelant à l’établissement de la zone de libre-échange et au lancement de projets de développement communs au profit des populations de la région, l’orateur insiste encore une fois, sur la nécessaire «ouverture d’un dialogue franc avec tous les pays voisins». «Notre intérêt se situe dans l’union des États du Maghreb, mais pas au détriment de l’intérêt suprême de l’Algérie», affirme-t-il. Il saisit l’occasion également pour rendre hommage à l’institution militaire, aux Douanes algériennes et à la Gendarmerie nationale quant «aux efforts déployés pour la protection et la sécurisation des frontières algériennes maritimes, terrestres et aériennes».

M. Belaïd rappelle, comme à chaque fois, depuis le début de la campagne électorale, que le problème principal du développement consiste en «l’existence d’une bureaucratie hors normes et d’une mauvaise gestion de l’Administration».

«Des dossiers tels que l’agriculture et le tourisme doivent être libérés et leur gestion décentralisée», dit-il. Le candidat martèle que «de graves erreurs de gestion sont à l’origine des problèmes dans lesquels se débat actuellement l’Algérie».

Par ailleurs, il annonce qu’en cas de son «élection par les Algériens, le 12 décembre prochain», il procédera «à un nouveau découpage administratif, pour éradiquer graduellement la centralisation de la prise de décision et la bureaucratie». Il a également tenu à rappeler les problèmes auxquels sont confrontées quotidiennement les populations algériennes, tels que «la vétusté des routes dans les villages et les montagnes empruntées sous la pluie par des collégiens qui trouvent des difficultés à rejoindre leur école». «Où sont passés les milliards de dollars sortis du Trésor ?» s’interroge M. Belaïd. Et d’y répondre : «Tout simplement, ils ont été détournés et volés !»

« Mettre tout en œuvre pour promouvoir Oran, ville des arts, des sciences et de la culture », promet le candidat

Pour conclure, le chef de la formation politique El-Moustakbal lance à l’adresse des sympathisants et militants du parti venant nombreux : «Donnez-moi vos voix, je conduirai l’Algérie au bon port du développement et je bannirai la corruption et la mauvaise gestion !» Il a promis, également, aux habitants de la ville, de «remettre en route la roue du développement, en donnant plus de considération à la ressource humaine avec de simples mécanismes».

Une idée qu’il a développée, hier, au cours de son meeting dans la ville d’Oran, 6e escale de son programme de campagne électorale.

Le candidat à l’élection présidentielle a tenu, en effet, à exposer les grandes lignes de sa stratégie politique, pour espérer arriver au finish et bénéficier de l’aval du peuple algérien pour prendre place sur le siège de la présidence de la République.

Les citoyens d’El-Bahia, qui se sont déplacés pour assister au rassemblement populaire du président du Front El-Moustakbal, ont été attentifs à son discours rassembleur. Celui-ci a mis toute son énergie afin d’essayer de convaincre les habitants de «Wahrane» de voter pour lui. Partant de là, il souligne que «l’ancien régime a abandonné la catégorie des handicapés et les familles pauvres à leur sort, et il est inconcevable qu’un ministère distribue le couffin de Ramadhan, alors que c’est le rôle de l’Assemblée populaire communale. Pour nous, il faut régler tous les problèmes de ces catégories, et cela est inscrit noir sur blanc dans mon programme», a-t-il souligné.

Abdelaziz Belaïd n’a pas omis d’évoquer le volet sportif, au cours de ce déplacement, en soulignant qu’il mettra en place une politique nationale qui va revoir tous les programmes sportifs et la stratégie d’éducation et de formation dans ce domaine qui représente l’emblème national dans les manifestations internationales.

Il ajoute que s’il est élu président de la République, il ouvrira des ateliers de travail, pour «revoir la gestion de tous les secteurs, par le biais d’un dialogue réel qui permettra de réaliser un grand projet national, à savoir une nouvelle Constitution à la mesure du notre grand peuple». M. Belaïd a choisi hier de mettre l’accent sur la nécessité de valoriser le patrimoine culturel de l’État, que ce soit dans la musique ou le théâtre. «Comme chacun le sait, Oran est la ville de la culture, de la science et de l’art par excellence, c’est pour cela que nous comptons mettre en œuvre tous les moyens pour faire ressortir ses nombreuses potentialités en la matière», a-t-il enfin conclu, sous un tonnerre d’applaudissements d’un public déjà conquis.

M. M.