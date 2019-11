M. Tebboune à Constantine : « Nous sommes tenus d’opérer le changement»

C’est en des termes lourdement chargés de sens, que le candidat indépendant à la présidentielle, M. Abdelmadjid Tebboune, a dénoncé

«le complot», sournoisement mis en branle, selon lui, pour nuire à sa personne, attenter à son intégrité, voire compromettre l’aboutissement du processus électoral, dont il est l’un des aspirants à la magistrature suprême.

De Constantin, où la tenue ce jeudi de son 4e meeting électoral à l’intérieur de la salle du Zénith a drainé un grand nombre de sympathisants et adhérents à son projet électoral, Abdelmadjid Tebboune à déclare d’entrée : «De la manière que les hommes intègres restent indéfiniment attachés à leurs principes de probité, les perfides et les conspirateurs ne peuvent, eux aussi, se départir des ce genre de pratiques ignominieuses.».

Les propos ne souffrent aucune équivoque, et Tebboune riposte. Il compare d’abord ce que son staff électoral qualifie de «vile campagne de dénigrement» à «une tempête dans un verre d’eau», démontrant ainsi par là, le fait qu’il incarne le profil d’un homme intègre qui n’a absolument rien à se reprocher.

Il a tenu, tout de même, à préciser qu’il ne s’agit là que d’une «insidieuse agitation à desseins nuisibles qui vise, outre le fait d’attenter à l’honneur des personnes, attenter aux principes de crédibilité et d’intégrité du processus électoral pour la présidentielle du 12 décembre». Il fait allusion évidemment aux proportions qu’a provoquées, sur le plan médiatique, l’arrestation de l’ex-député RND et homme d’affaires, Omar Alilat, et de l’ancien conseiller à la présidence de la République, Zine Hachichi, dans le cadre du traitement par la Justice du dossier incriminant les frères Kouninef dans des faits de corruption. Les rebondissements, tels que relayés par certains médias à ce sujet, sont de tendance à mettre à mal le candidat Abdelmadjid Tebboune, qui, visiblement pas du tout affecté, s’est juste limité à les qualifier «d’agitation des mouches électroniques», dit-il, en clamant son intégrité.

« Accordons l’importance à ce qui est important», poursuit-il son discours prononcé devant une assistance qui lui était entièrement acquise. «Je suis ici pour vous exposer mon programme de 54 engagements et de réitérer le fait que nous sommes tenus d’opérer le changement tant il est avéré que tous les secteurs d’activités et tous les domaines de la vie publique sont en proie à une régression effrénée», fait-il comprendre. «Le changement que nous prônons et aussi celui de transmettre le flambeau à la jeunesse et lui permettre d’accéder aux postes politiques et une promotion au sein des Assemblées élues», a-t-il dit. «Ce qui ne peut se concrétiser, explique-t-il, qu’à la faveur d’une révision profonde de la Constitution, la mouture actuelle comprenant des vides, notamment en matière de séparations des pouvoirs et d’organisation des élections.»

Criminaliser l’emprise de l’argent sale sur les élections

À la révision de la Loi fondamentale, s’ajoute celle de la loi électorale, également inscrite dans le programme du candidat à la magistrature suprême. Ceci dans l’objectif de bannir à jamais l’ intrusion de l’argent sale dans le processus électoral, et qu’il promet de criminaliser dans une nouvelle législation y afférente qu’il compte mettre en place s’il est élu. Dans ce cas de figure, il s’engage aussi «à consacrer le changement dans une durée ne dépassant pas les deux années». Un changement dans le sillage duquel «toutes les revendications du Hirak béni seront prises en charge», a-t-il assuré, rendant hommage au mouvement citoyen du 22 février qui s’est opposé à un 5e mandat de l’ex- président, évitant ainsi au pays «de basculer dans le ridicule». «Le changement ne peut être obtenu que par la voie de l’urne», indique encore Abdelmadjid Tebboune, ajoutant qu’en vertu de l’article 7 de la Constitution, le pouvoir renvient au peuple. Ce pouvoir s’exerce à travers des représentants démocratiquement élus, tel que le stipule l’article 8.

Il exhorte ainsi les électeurs à se rendre massivement aux urnes, le jour du 12 décembre, pour élire, dans la transparence absolue, un nouveau président de la République. «La solution idoine dans laquelle se trouve le pays réside dans la prochaine présidentielle», a-t-il insisté, estimant que les appels de certains pour une période de transition suppose le recours la désignation des représentions synonymes «de premiers pas vers la dictature». Affirmant que les prises de position des uns et des autres concernant la prochain scrutin suprême doivent être respectées, et que nul ne doit empêcher le citoyen d’accomplir son devoir électoral, il persiste et signe en mettant en relief que son programme électoral apporte des réponses pratiques qui «feront entrer l’Algérie dans une nouvelle ère qui saura honorer les sacrifices de nos valeureux martyrs en demeurant fidèles aux principes de la Révolution de novembre», a-t-il conclu.

K. A.