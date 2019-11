M. Azzedine Mihoubi à Tamanrasset : « De grandes opportunités pour développer l’activité économique dans l’extrême sud »

S’exprimant depuis la capitale de l’Ahaggar, en ce 5e jour de campagne, Azzedine Mihoubi a appelé au développement du commerce entre les wilayas frontalières et les pays voisins, et à la promotion des manifestations économiques dans les wilayas du Sud. Cité par l’APS, le secrétaire général par intérim du RND assure en effet qu’il existe de «grandes opportunités» pour «développer» l'activité économique et «promouvoir» les échanges commerciaux dans les wilayas de l'extrême sud du pays, dont justement Tamanrasset, des wilayas qui constituent, selon ses dires, la «profondeur» de l'Algérie vers le continent africain, plaidant au passage pour le développement de l'activité économique et des échanges commerciaux dans ces wilayas de l'extrême Sud.

Mon programme électoral prévoit la création de zones de libre-échange aussi bien à Debdeb, dans la wilaya d’Illizi, qu'aux frontières avec la Mauritanie et autres, ce qui ouvrira inévitablement de larges horizons au commerce aux opérateurs et aux industriels algériens, pour acheminer leurs produits vers les marchés africains», a-t-il promis, lors d'un meeting populaire animé à la maison de Culture de Tamanrasset.

Le candidat à l’élection du 12 décembre s'engage, s'il est élu président de la République, à «renforcer» les potentialités agricoles dont recèle le Sud, à travers de «grands» investissements dans ce domaine et à «œuvrer» au développement de l'activité de stockage et de commercialisation des produits agricoles à même de «promouvoir» les exportations hors hydrocarbures. «Je ferai tout pour créer une agence nationale pour le développement du grand Sud qui sera chargée de concrétiser des projets économiques dans ces régions, avec l'aide d'experts et de spécialistes, notamment issus de la région», a-t-il assuré, ajoutant qu’il s'emploiera à «promouvoir» les facteurs de développement dans le Sud et le grand Sud, notamment par la «poursuite» de la mise en œuvre de projets infrastructurels d'envergure, à l'instar du projet de ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset, la construction de «nouvelles» routes vers la bande frontalière de la région de l’Ahaggar et la réalisation de «grands» projets en matière d'exploitation du sous-sol de cette région riche en ressources naturelles.

Mihoubi, rapporte toujours l’APS, a promis aussi, s’il gagnait la confiance des électeurs, d’ouvrir de «nouvelles» lignes aériennes vers les wilayas de l'extrême Sud, mettant à profit cette opportunité, pour saluer le rôle de l'Armée nationale populaire dans la protection des frontières afin d’«assurer» la stabilité et la sécurité du pays. Évoquant certains aspects de l'histoire de Tamanrasset, le SG par intérim du RND a rappelé que l’Ahaggar a été un rempart pour l'Algérie et qu’elle a contribué, «grâce à la volonté de ses hommes et de ses moudjahidine», à la «défense» du pays et à la «préservation» de son unité nationale.

« La visite des mausolées pour y investir politiquement est catégoriquement rejetée. »

Par ailleurs, et lors d’une conférence de presse, tenue en marge de sa campagne électorale, débutée dimanche dernier, M. Mihoubi a affirmé que ses sorties s'étaient déroulées «dans de bonnes conditions», notant «un large suivi et un certain intérêt quant au contenu des programmes, notamment pour les points propres à la nature de chaque région». Selon le candidat, ce suivi traduit «la conscience des citoyens de l'importance des élections, pour permettre à l'Algérie une sortie de la situation qui perdure depuis le début de l'année». Cette conjoncture d'ailleurs «anormale», a-t-il poursuivi, exige «l'implication de toutes les parties, afin d'instaurer, d'abord, un climat favorable, avant de parvenir, par la suite, à réaliser les aspirations du peuple qui a tant besoin d'être rassuré par rapport à sa stabilité et à sa sécurité, et qui soufflent en lui l'espoir de voir ses revendications se réaliser».

«Le grand public commence à pressentir l'impératif de se diriger vers les urnes le 12 décembre prochain, car c'est devenu vraisemblablement une question d'une ampleur proportionnelle, voire vitale», a précisé M. Mihoubi, se félicitant ainsi de cet «élan des Algériens, lesquels passent par une situation qui exige l'urgence de faire bouger la machine économique».

Présentant le bilan des premiers jours de sa campagne électorale, M. Mihoubi a noté «la grande satisfaction» des citoyens présents aux meetings et aux activités de proximité tenus à Adrar et à Médéa.

Il a évoqué les activités médiatiques qu'il a eues dans divers interviews et rencontres avec les chaînes de télévision, la presse et les sites nationaux, ainsi que les médias étrangers, lesquels, a-t-il dit, lui ont permis de «présenter une image contraire à ce qui est relayé à l'extérieur».

À une question sur la tentative de certains citoyens d'interdire à certains candidats d'organiser leurs meetings, M. Mihoubi a estimé que «cet acte est antidémocratique et inacceptable, car personne n'a le droit d'interdire aux Algériens de prendre part à la campagne électorale». Quant à l'absence des affiches électorales, le candidat a souligné qu'«elles seront placées progressivement dans les espaces réservés à cet effet».

Répondant à une question sur sa visite aux mausolées, dans le cadre de sa campagne électorale, M. Mihoubi a démenti en avoir effectué, dénonçant ce genre de pratiques «répréhensibles et inadmissibles». «Quand on visite Adrar, on ne peut y aller sans visiter les écoles qui enseignent à nos enfants les vraies valeurs religieuses, et cela fait partie du travail qu'on doit soutenir et encourager. Pour ce qui me concerne, la visite aux mausolées pour y investir politiquement est catégoriquement rejetée», a-t-il précisé, à la fin.

S. A. M.