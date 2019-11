M. Ali Benflis à Tiaret et à biskra : « Renforcer le front intérieur pour protéger l’Algérie »

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a poursuivi sa campagne électorale, pour la cinquième journée consécutive, en se rendant, jeudi, à Tiaret et à Biskra, où il a animé un meeting de campagne au niveau de la salle des expositions de la ville.

Avant de prendre la parole, le journaliste et producteur célèbre, Slimane Bekhlili, a fait son entrée dans la salle, sous les applaudissements, pour annoncer publiquement son soutien à la candidature d’Ali Benflis. S’adressant à l’auditoire, Bekhlili a déclaré que le programme du président de Talai’e El-Hourriyet est celui qui accorde une «place de choix» à la «connaissance» et à la «promotion» du savoir.

Visiblement ému, Benflis s’est avancé à son tour, vers le pupitre drapé de l’emblème national, pour le remercier, de même que ce candidat à la magistrature suprême a exprimé sa joie de se trouver, en cette journée, à Tiaret, capitale de la dynastie des Rostomides (767-909).

Poursuivant ses propos, Ali Benflis a déclaré qu’il est venu apporter des solutions pour faire sortir le pays de cette situation de crise. Une situation qui lui fait «tant de peine», comme il l’a déclaré. «Pour mener l’Algérie à bon port, il faut que le peuple soit satisfait de ses dirigeants, ainsi il faut restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et c’est ce que j’ambitionne de faire si je suis élu», a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’«une fois ce retour acté, les citoyens fortifieront, d’eux-mêmes, l’État, et participeront volontairement à la grandeur de la nation».

«Il faut mettre fin aux anciennes pratiques, et je propose, enchaîne-t-il, une rupture radicale avec les anciennes pratiques», a-t-il affirmé, avant de promettre : «Si le peuple m’accorde sa confiance, la justice sera exclusivement à son service. Ce principe est à la base de la construction de tout État puissant et égalitaire.»

Devant la foule venue bruyamment l’acclamer, Ali Benflis a également affirmé que la rupture avec les anciennes pratiques nécessite un changement d’attitude des hommes politiques. «Un ministre qui part en visite de travail et d’inspection ne doit pas passer par un itinéraire aseptisé, mais aller à la rencontre des pauvres et des nécessiteux», a-t-il tonné, avant de rappeler l’impérieuse nécessité d’aller vers l’élection présidentielle pour choisir un président à même de renforcer le front intérieur et protéger le pays contre l’ensemble des périls qui entravent son développement et son avenir. «Sans tête au sommet, nous sommes vulnérables, grâce à Allah, nous avons une armée et des services de sécurité puissants qui ont fait un travail remarquable», s’est-il réjoui avant de saluer, dans ce sens et sous les youyous, le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) et de son haut commandement qui ont permis de sauver le pays et le mettre à l’abri, tant des griffes de la bande que de l’ingérence étrangère.

Sur un autre registre, il a fait savoir qu’il a une haute estime et un profond respect à l’égard des cadres algériens, les qualifiant de «véritable matière grise» de la nation.

«Il y a eu tellement de hauts fonctionnaires de l’État qui ont été traînés dans la boue et marginalisés, ces dernières années. Je m’adresse à eux, aujourd’hui, pour les rassurer, car je mettrai fin à leur précarisation. Sans cadres, aucun pays du monde ne peut bâtir un État fort», a-t-il expliqué, non sans indiquer qu’une nation qui ne met pas en valeur ses compétences ne connaîtra jamais le développement.

Abordant le volet de la santé, il a affirmé que «nous sommes un État novembriste, par conséquent, poursuit-il, il est inadmissible que certaines de nos sœurs de l’intérieur du pays doivent effectuer, parfois, plusieurs kilomètres pour bénéficier de soins élémentaires, notamment ceux d’enfanter dans les conditions requises». Dans ce sillage, il a révélé que la santé est une thématique urgente qui occupe une place centrale dans son programme national. «Il faut ouvrir plusieurs chantier pour parer à la situation. Plusieurs de nos spécialistes et de nos médecins sont à l’étranger où ils sont régulièrement récompensées pour leurs contributions», a-t-il constaté, avant de proposer de les faire revenir et de leur octroyer l’ensemble des moyens, pour qu’ils puissent s’épanouir et faire connaître à notre système de santé une véritable révolution. Revenant sur le secteur de l’agriculture, Ali Benflis a affirmé que son programme agricole a pour but d’assurer l’indépendance alimentaire de l’Algérie, «J’ai l’intime conviction que si nous mettons le pays sur les bonnes rails, nous n’achèterons plus aucun produit de l’étranger», a-t-il mis en exergue, non sans soutenir que la promotion du savoir et la connaissance est la véritable clé de voûte du décollage économique.

À ce propos, il est revenu sur le rôle des entreprises économiques, publiques et privées, en affirmant qu’ elles sont à la base de la création de richesse et d’emploi. Ainsi, il a préconisé l’instauration d’un climat des affaires favorable, pour combattre «en profondeur» le chômage. «Toutefois, il faut dire que l’instauration de ce climat favorable nécessite de combattre férocement la bureaucratie qui décourage l’ensemble des bonnes volontés», a-t-il révélé, avant d’ajouter que l’éradication de la bureaucratie passe par la décentralisation et la numérisation de l’économie.

M. Benflis a, à la fin de son discours, mis à profit cette opportunité, pour s’adresser, à nouveau, à la communauté algérienne établie à l’étranger, pour lui faire part de son rejet de toutes formes de discrimination à leur égard.

«Le patriotisme n’est pas une résidence, on peut vivre à Stockholm et aimer plus l’Algérie que quelqu’un qui habite à Alger», a-t-il, enfin, conclu. Ali Benflis s’est, ensuite, rendu, en milieu d’après-midi, dans la capitale des Zibans, Biskra, où il a animé un autre meeting de campagne. Il a mis à profit cette opportunité, pour annoncer, en cas de victoire en décembre prochain, l’instauration d’un secrétariat d’État, chargé des Personnes à besoins spécifiques.

S. K.