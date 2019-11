M. Gaïd Salah, depuis la 4e Région militaire : « Toutes les dispositions ont été prises pour la réussite du processus électoral »

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé, hier à Ouargla, que toutes les tentatives «désespérées» ciblant la sécurité et la stabilité de l'Algérie ont «échoué et vont encore échouer», grâce aux efforts «laborieux» et «fructueux» de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué et vont encore échouer dans l’avenir grâce à l’aide d'Allah le Tout-Puissant et grâce aux efforts laborieux et fructueux que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, ne cesse de consentir, en s'inspirant de son dévouement aux valeurs de Novembre et son message éternel afin que l’Algérie demeure unie et indivisible, conformément au serment prêté au service de la patrie», a déclaré le chef- d'état major de l'ANP au quatrièrme jour de sa visite à la 4e Région Militaire à Ouargla.

Lors d'une allocution prononcée à l'occasion d'une réunion de travail avec le commandement, l’état-major de la Région, les commandants des secteurs opérationnels et des unités, les responsables des différents services de sécurité, et les directeurs régionaux, M. Gaïd Salah a mis en valeur les «grands efforts» consentis par les éléments des unités mobilisées le long de la bande frontalière en territoire de compétence, «dans l’objectif de sécuriser et protéger cette zone vitale et sensible» contre toutes les menaces et les fléaux.

«A cette fin, nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos Forces armées, afin qu’elles puissent détenir, en permanence, les moyens d’accomplir leurs missions et s’adapter constamment aux évolutions de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région», a-t-il souligné. «Ce qui requiert impérativement de vous en tant que cadres de veiller à l'exécution rigoureuse des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices pratiques, tactiques et opérationnels de tirs avec munitions réelles au profit des différentes armes et forces dans les divers niveaux et échelons, et à travers l'instruction et la préparation des états-majors et des personnels aux niveaux tactiques et opérationnels et ce, en sus de la nécessité d'un emploi optimal des systèmes d'armes mis à disposition», a-t-il dit.

Le Général de Corps d’Armée a mis en évidence le fait que les défis «se multiplient et s’accélèrent et que l'Algérie mérite que tous ses enfants, là où ils se trouvent, soient son rempart impénétrable». «Notre satisfaction à chaque visite rendue aux personnels et à chaque inspection des unités, des Régions et des Forces, est d'autant plus grandissante que nos exigences. Les défis se multiplient et s'accélèrent et l'Algérie mérite que tous ses enfants, là où ils se trouvent, soient son rempart impénétrable, et c’est là où réside notre sérénité, car nous ressentons réellement que l'ANP est la véritable héritière de l’Armée de libération nationale», a-t-il affirmé.

Selon le vice-ministre de la Défense nationale «il n'y a aucune crainte pour une Patrie dont les personnels de son Armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale et considèrent la valorisation de ses leçons et ses enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin, vers l'acquisition de plus de puissance, à même de garantir le prestige de l'Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire». Avant de prononcer son allocution, M. Gaïd Salah a suivi un exposé global sur la situation générale sur le territoire de compétence, présenté par le commandant de la Région, précise le communiqué du MDN.

La veille, le général de corps d'Armée s'est rendu le soir au siège du Commandement de la 4e Région militaire où il a observé, après la cérémonie d'accueil à l'entrée dudit siège et en compagnie du général major, Hassan Alaïmia, commandant de la 4e Région militaire, un moment de recueillement sur l’âme du valeureux chahid «Chihani Bachir», dont le nom est porté par le siège du commandement de la Région, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de tous nos vaillants Chouhada. Il également a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures et annexes administratives, où il a reçu d’amples explications sur ces structures, avant de visiter leurs différentes parties, conclut le communiqué.

Le Haut Commandement de l’ANP a « veillé à ce que soient satisfaites les revendications populaires légitimes et urgentes, à l’origine des marches populaires pacifiques »

Le vice-ministre de la Défense avait également affirmé la veille, une allocution d'orientation prononcée, au troisième jour de sa visite, que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite du processus électoral, se félicitant de «l'adhésion» du peuple à son armée et sa «détermination» à aller vers l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.

Selon lui, le Haut commandement de l’ANP a «veillé à ce que soient satisfaites les revendications populaires légitimes et urgentes, à l'origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l'intérêt suprême de la patrie. Pour ce faire, toutes les mesures idoines à même de préserver au peuple algérien sa sécurité et sa stabilité et à l'Etat algérien et ses institutions vitales leur notoriété et leur pérennité ont été prises, et ce, jusqu'à atteindre l'étape de la tenue des élections présidentielles»,

Pour la réussite de ces élections, le vice-ministre de la Défense nationale a soutenu que «toutes les dispositions de sécurisation de l’ensemble des étapes du processus électoral ont été prises, en sus des mesures légales permettant de protéger la voix du citoyen et de préserver le caractère constitutionnel de ce processus national d’importance».

Rappelant que le Haut commandement de l'ANP a veillé «inlassablement» à la satisfaction des revendications populaires «légitimes et urgentes, à l’origine des marches populaires pacifiques, civilisées et qui tiennent compte de l’intérêt suprême de la patrie», Gaïd Salah a affirmé également que «toutes les mesures idoines» pour préserver au peuple algérien sa sécurité et sa stabilité et à l’Etat algérien et ses institutions vitales leur notoriété et leur pérennité ont été prises.

«Nous savons pertinemment que les positions claires que le peuple algérien ne cesse d'avoir envers son armée, sont des positions constantes car elles émanent de sa profonde conscience et de son bons sens qui ne se trompe jamais, que l'ANP a été, depuis le début, mue par une bonne intention et des objectifs nobles, en accompagnant son peuple dans ses marches pacifiques et civilisées, un accompagnement durant lequel le Haut Commandement a veillé à réunir toutes les conditions de sécurité, de protection et de prévention», a-t-il affirmé.

L’indépendance de l’Algérie « restera à jamais en travers de la gorge » de ses ennemis

M. Gaïd Salah a souligné, également que l’indépendance de l'Algérie «restera à jamais en travers de la gorge» de ses ennemis et que l’ANP restera «la digne héritière» de l'Armée de libération nationale et que «le courant novembriste teindra de ses couleurs l’Algérie nouvelle et son Etat fort et enraciné».

«Le combat, de par le concept et la pensée découlant de l'essence même de la glorieuse Révolution de libération, est une action continue et une démarche soutenue, d’où l’importance qu'il y a pour les générations de l'indépendance, notamment les jeunes, de comprendre parfaitement que l’indépendance dont la lueur a jailli à travers la génération de Novembre, restera à jamais en travers de la gorge des ennemis d’hier et de leurs serviteurs d’aujourd’hui, car ils n’ont jamais digéré l’Indépendance de l’Algérie, et lui ont toujours voulu une indépendance d’apparence seulement», a-t-il souligné .

Le vice-ministre de la Défense nationale, a affirmé, dans ce contexte, que «l'encens de l'Algérie novembriste dans l’esprit et l’aspect, étouffe ces ennemis, car leur vie, leurs intérêts et leur avenir ne peuvent se concrétiser que dans une Algérie qui renie son histoire et sa langue, une Algérie qui rejette sa religion et qui trahit ses authentiques valeurs nationales». «Lorsqu'ils ont constaté sur le terrain la bonne et ferme volonté du Haut Commandement de l'ANP et qu’il est entièrement du côté de son peuple et de sa patrie, avec tout ce que le terme patriotisme peut avoir comme signification, ils se sont soulevés, déversant leur hostilité envers le peuple algérien et son armée», a-t-il poursuivi.

Détermination du peuple à aller vers les élections

Selon M. Ahmed Gaïd Salah, les ennemis de l'Algérie «ont oublié que la principale force sur laquelle s’appuie notre Armée est la force populaire et la volonté populaire, ainsi que la conscience du peuple, connu pour sa perspicacité, qu'il est, d'une part, la profondeur stratégique de l'ANP et le vivier d'où celle-ci est issue et, d’autre part, que l'Armée n'a d'autre objectif que de le servir». Il a rappelé, à ce titre, que l’ANP est «la digne héritière de l'Armée de libération nationale, et c'est précisément ce lien sacré qui a beaucoup dérangé ces ennemis».

«Ils veulent une armée sans profondeur historique afin qu'ils puissent l'employer selon leurs intérêts et la rallier à leurs objectifs et leurs intentions pervertis et traitres. C’est là, la cause réelle et profonde de cette hostilité qu'ils vouent à l'ANP et à son commandement moudjahid aux sources novembristes sincères et salutaires», a-t-il expliqué.

«Tout comme la Révolution de Novembre a vaincu hier son ennemi tyrannique, par la sincérité, le dévouement et la détermination à atteindre les objectifs, le peuple algérien triomphera, en compagnie de son armée, des relais de la bande, et les valeurs de Novembre seront ancrées et imprégnés dans les esprits et le courant novembriste teindra de ses couleurs l’Algérie nouvelle et son Etat fort et enraciné», a-t-il ajouté.

«C'est là le défi que nous relèverons, grâce à Allah le Tout-Puissant, au grand dam des affidés du colonialisme qui n'apprécient nullement cette adhésion nationale sincère à l’Armée nationale populaire», a-t-il avancé, soulignant que cette adhésion «affirme avec force la détermination constante et résolue du peuple à aller vers les élections présidentielles du 12 décembre 2019, en lesquelles il voit, naturellement, l'unique issue à ces circonstances particulières que connait l'Algérie». «Nous distinguons clairement aujourd'hui entre celui qui veut que l'Algérie s'en sorte et celui qui veut qu’elle tombe dans le piège de l’impasse avec toutes les conséquences désastreuses et dangereuses qui peuvent en découler», a affirmé le chef d'état-major de l'ANP.

Dans ce contexte, le général de corps d'armée, a souligné que l'Algérie, «tout comme les enfants de Novembre en ont été responsables hier, a besoin aujourd’hui de qui en soit responsable», soutenant que les démarches de l’Algérie «ne seront pas vouées à l’échec, aujourd’hui, comme elles ne l’on pas été hier, car la vaillante génération de l’Indépendance est de la même trempe que les vaillants hommes de Novembre».