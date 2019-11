Réunion du Gouvernement : Examen des dossiers de l’emploi de l’agriculture et de l’habitat

Le gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre, Noureddine Bedoui, a examiné et débattu plusieurs projets

de décrets exécutifs, et entendu des exposés concernant plusieurs secteurs, dont la Poste et le Numérique, l'Agriculture et l'Habitat,

a indiqué un communiqué des services du Premier ministère, dont voici la traduction APS :

«Le Gouvernement, a tenu, mercredi 20 novembre 2019, une réunion présidée par le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, lors de laquelle il a procédé à l'examen et au débat de projets de décrets exécutifs et des exposés concernant les secteurs de la Poste et du Numérique, de l'Agriculture, de l'Habitat, de l'Emploi, des Travaux publics et des Ressources en eau. Le Gouvernement a également entendu et débattu du Plan de développement de l'Entreprise Algérie Poste.

Premièrement : le Gouvernement a examiné et adopté un projet de décret exécutif relatif à l'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'intégration professionnelle et sociale des diplômés.

Ce projet de texte a pour objectifs de déterminer les modalités et les conditions d'intégration des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Intervenant, à l'issue de la présentation de ce décret exécutif, le Premier ministre a affirmé qu’il intervient en application des décisions du Gouvernement visant à régulariser la situation de l’ensemble des personnes intégrées au titre du Dispositif d’aide à l’intégration professionnelle (DAIP) qui demeurent en situation d’intégration jusqu’à la date du 31 octobre 2019 et dont le nombre s’élève à 456.791 cas, l'opération devant être accomplie suivant les facilitations décidées pour la concrétisation de cette décision dans les meilleures conditions. Ce décret permettra, de manière progressive, d'intégrer l’ensemble des personnes concernées par ce dispositif, jusqu’à la date fixée. Le Premier ministre a également indiqué que l’opération d’intégration doit se faire par étapes, conformément à des normes objectives et transparentes, selon l’ancienneté dans le dispositif, et ce à partir du 1er Novembre 2019 et s’étalera tout au long de trois (3) années, donnant lieu à l’intégration de :

- 160.000 bénéficiaires avant fin 2019, pour ceux ayant totalisé plus de 8 années d'activité effective.

- 105.000 bénéficiaires en 2020, pour ceux ayant entre 3 et 8 années d'activité effective.

- L'intégration en 2021, date de la fin de l'opération, des bénéficiaires restants ayant moins de 3 années d'ancienneté et dont le nombre s'élève à plus de 100.000.

Se félicitant des loyaux services rendus par cette catégorie professionnelle en veillant au bon déroulement du service public et sa modernisation, ainsi que dans les activités économiques productives, M. Bedoui a mis en avant la détermination de l'État à mettre en œuvre cette décision nationale et ce décret exécutif adopté par le Gouvernement, et qui se veut un gage traduisant l’engagement de l’État en la matière. Dans le même ordre d’idées, étant une priorité nationale, le Premier ministre a chargé le ministre des Finances, ainsi que l’ensemble des secteurs concernés par cette opération, de mobiliser toutes les ressources financières et humaines disponibles pour la concrétisation de cette décision dans les meilleures conditions et dans les délais fixés. Le Premier ministre a ordonné l’entame de la concrétisation immédiate de cette opération au niveau des Collectivités locales financièrement confortables, le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCL) devant se charger du reste des cas, avec l'examen de l’éventuel recours à la solidarité inter-Collectivités locales.

Élargissement du réseau de bureaux de poste

Deuxièmement : Un exposé présenté par la ministre de la Poste sur la situation de l'entreprise Algérie Poste et son plan de développement. Intervenant en application de la décision du Premier ministre, lors de la précédente réunion du gouvernement, cet exposé a mis en exergue le développement enregistré dans l'élargissement du réseau de bureaux de poste, qui compte 4.000 bureaux, dans le but d'augmenter le niveau de couverture à l’échelle nationale, ainsi que l’effort déployé pour leurs aménagement et modernisation, ainsi que le développement et la diversification des services postaux, outre le rééquilibre financier de l'entreprise, voire l'augmentation progressive de ses bénéficies durant les dernières années. Il a été question de l’expérience des bureaux de poste mobiles ayant permis d'offrir des prestations postales au niveau des zones enclavées et le renforcement des services dans certains endroits (plages, cités universitaires). À l’issue de l’exposé, le Premier ministre s’est réjoui du développement palpable réalisé par cette entreprise et la nette amélioration dans la qualité des services prodigués au citoyen, notamment en matière de hausse du niveau de couverture postale qui a dépassé les moyennes arabe et africaine, avec un bureau de poste pour 10.000 habitants, selon le classement de l’Union postale universelle en 2018. M. Bedoui a adressé, dans ce cadre, ses remerciements à tous les cadres et travailleurs d’Algérie Poste, pour le saut qualitatif enregistré, grâce à la conjugaison de leurs efforts et leur dévouement pour la préservation de cette entreprise publique de proximité au service du citoyen. Réitérant la détermination de l'État à accompagner Algérie Poste, le Premier ministre a appelé cette entreprise à redoubler d’efforts, en vue de diversifier, d’améliorer et de moderniser ses services au profit du citoyen, en premier lieu, conformément aux normes internationales.

À ce propos, le Premier ministre a décidé, ce qui suit :

- Accélérer la concrétisation des services du e-paiement, et ce à travers la création d’une commission d’experts au niveau du ministère de la Poste, avec la participation des secteurs et instances concernés, laquelle sera chargée de mettre en place un plan s’étalant sur une année pour la réalisation immédiate du projet, en commençant, en premier lieu, par les administrations et les instances publiques, telles que l’administration des impôts, la Sécurité sociale et autres. Des rapports périodiques sur l’avancée de l’opération seront présentés au gouvernement.

- Poursuivre la concrétisation du projet pionnier pour la réalisation des bureaux de poste mobiles, en coordination avec la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), avec l’exploitation des opportunités d’exportation disponibles, eu égard à l’intérêt exprimé par plusieurs États africains.

- Charger les ministres de l’Intérieur et des Finances de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter la concrétisation des projets de développement structurés programmés par Algérie Poste, notamment la réalisation d'un nouveau Datacenter et la création d'unités de productions des cartes de e-paiement et la maintenance des distributeurs automatiques au niveau local.

- Charger les ministres de l’Habitat et de la Poste d’assurer un groupe de travail commun chargé d’attribuer des locaux au niveau de toutes les nouvelles cités pour réaliser des bureaux de poste avec un logement de fonction obligatoire.

Troisièmement : le Gouvernement a examiné et adopté un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux, présenté par la ministre de la Poste pour une deuxième lecture. À cet effet, le Premier ministre a indiqué que l’adoption de ce texte exécutif s'inscrit dans le cadre de la démarche du Gouvernement visant la modernisation des services postaux et financiers, en introduisant les nouveaux moyens de E-paiement en adéquation avec les développements de l’heure dans le domaine des transactions électroniques.

Réalisation d’unités de logements et d’équipements publics

Quatrièmement : le Gouvernement a examiné et adopté un projet du décret exécutif portant déclassement des parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d’unités de logements et d’équipements publics au niveau de certaines wilayas, présenté par le ministre de l’Agriculture. À l’issue de cet exposé, M. Bedoui a souligné que cette mesure ne concerne que les terrains à faible valeur agricole et intervient en réponse aux demandes croissantes relatives à la réalisation de projets publics de développement, notamment le parachèvement des programmes de logements AADL, particulièrement le programme de la wilaya d’Alger.

Cinquièmement : Le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités de réalisation et de mise en exploitation du logement locatif promotionnel (LLP) présenté par le ministre de l’Habitat. Ce texte vise à mettre en place une nouvelle approche, pour créer une nouvelle formule de logement innovante, pour ce qui est des sources de financement des programmes de logement, avec l’implication des promoteurs immobiliers, publics et privés, en contrepartie de mesures incitatives adéquates à même de diversifier l’offre du logement et réguler le marché locatif des logements.