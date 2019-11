Deux individus ont été appréhendés mercredi à Relizane et El Tarf pour respectivement soutien et tentative de ralliement aux groupes terroristes au Sahel, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé un individu à Relizane/2e Région militaire pour tentative de ralliement aux groupes terroristes activant au Sahel, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à El-Tarf/5e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes», précise la même source.