Lancement de la campagne oléicole : Se conformer aux normes internationales

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a donné jeudi dernier à Tizi-Ouzou le coup d’envoi officiel

de la campagne nationale oléicole (2019/2020).

Dans son allocution prononcée lors de la cette cérémonie de lancement de cette campagne qui s’est déroulée à l’ITMAS de Boukhalfa, banlieue ouest du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, M. Cherif Omari a indiqué qu’une production de 100 millions de litres d’huiles d’olives est attendue à l’issue de cette campagne qui concernera une superficie de pas moins de 500.000 hectares d’oliveraies. «La campagne oléicole s’annonce très prometteuse du fait des conditions climatiques favorables à une importante productivité d’olives », a-t-il affirmé, en expliquant le choix de la wilaya de Tizi-Ouzou pour lancer cette campagne nationale oléicole par «l’intérêt porté par les citoyens de cette région à cet arbre plusieurs fois millénaire mettant cette wilaya parmi les premières wilayas productrices d’huile d’olive. Tizi-Ouzou est également une wilaya connue pour son savoir-faire, sa culture oléicole, son potentiel oléicole et sa maîtrise de la filière», a encore précisé le ministre, non sans rappeler les multiples programmes engagés par son département ministériel pour étendre la culture oléicole vers les régions des Hauts plateaux et du Sud à la faveur desquels la production oléicole nationale s’est renforcée et augmente d’année en année faisant de l’Algérie un des premiers pays producteurs d’huile d’olive. Ces performances, a-t-il ajouté, ont été réalisées grâce aux efforts des agriculteurs et au soutien de l’Etat qui ont fait que le verger oléicole national connait une substantielle extension de 170.000 ha. Après avoir donné le coup d’envoi officiel de la campagne nationale oléicole, M. Cherif Omari a effectué une visite de travail et d’inspection au niveau d’une huilerie et de la pépinière de l’ERGR à Tadmait et une unité de conditionnement de l’ail à Draa-Ben-Khedda. Sur les lieux, le ministre a rappelé que l’olive de table et l’huile d’olive algériens sont des produits de qualité et que d’importants investissements sont orientés vers la labellisation des produits alimentaires dont l’huile d’olive dans le but de conformer ces produits aux normes internationales et permettre leur placement sur le marché international. «Les produits oléicoles algériens ont toutes leurs chances pour s’imposer sur le marché international», a soutenu le ministre tout en ajoutant que son département ministériel ne lésinera pas sur les moyens et les efforts pour poursuivre le processus de la valorisation, le développement et le renforcement de la politique à l’exportation des produits oléicoles qui sont par ailleurs des produits de qualité et bio. La wilaya de Tizi-Ouzou dispose, selon les statistiques de la direction locale des services agricoles, d’un verger oléicole en production d’une superficie de 34.406 ha qui produiront cette année quelques 917.801 quintaux d’olive pour une production prévisionnelle de 18,248 millions de litres d’huile soit une moyenne de 20 litres au quintal. Bel. Adrar