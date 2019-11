CONJONCTURE : Efficacité

Le programme de réforme des banques publiques va être mis en œuvre à partir du 15 décembre prochain, et sera finalisé lors des Assemblées générales, prévues en juin 2020. C’est le ministre des Finances qui l’affirme. Même si elle s’imposait depuis des années, cette réforme a buté sur des atermoiements répétitifs et pénalisants. Avec un retard important en matière d’expertise et de technologie, des orientations stratégiques pas souvent bien déterminées, une approche prudentielle- parfois en excès, une gestion des risques archaïque, les banques publiques se sont avérées inadaptées pour faire face aux réalités du marché globalisé. Impérative, cette refonte trouve son explication dans, entre autres, les spécificités des établissements en question. «Supposés être des sociétés commerciales dont l’objectif est la performance financière, elles sont impliqués dans l’exécution de nombreux programmes gouvernementaux dont les coûts sont extraordinaires», commente M. Amar Abbas, expert en finances. Une situation qui impose la clarification des rôles et missions de ces banques, avec à la clé un meilleur pilotage de leurs activités. En effet, des institutions plus efficaces sont indispensables pour développer un secteur financier résilient. L’évolution du système judiciaire est, de ce point de vue, inéluctable. Telle prévue par le gouvernement, à savoir de la mener à travers la professionnalisation des conseils d’administration, cette réforme est-elle garante de bons résultats ? «Il faut revenir sur la configuration des banques publiques, qui ont été artificiellement décuplées, lors de l'opération de la restructuration organique, pour arriver à seulement deux banques publiques à fort coefficient capitalistique et dotées d'une ingénierie financière moderne, sur la place financière, avec des missions de financement spécifiques, non contraignantes», analyse le Dr Mourad Goumiri, économiste. Notons que lesdits établissements collectent 87% des dépôts et octroient 89% des crédits. Face à une morosité économique dans un contexte politique compliqué où la commande publique, en forte baisse, la réforme des banques publiques troque son uniforme de nécessité pour endosser celui d’urgence. Plus que jamais sonne l’heure de transformer les banques publiques en institutions financières œuvrant au service du développement économique dans le but de développer et collecter l’épargne des opérateurs économiques, des ménages et des privés, financer l’économie et soutenir le développement économique, diversifier les différents types de médiation bancaire et diversifier l’offre basée sur les nouvelles technologies financières. Une chose est sûre : l’idéal pour le gouvernement est de s'attaquer au problème du financement de l'économie de manière générale et non pas aux instruments de ce dernier. Une fois réglé le problème de fond le reste suivra. Autrement dit, passer au stade de la performance, voire de l’efficacité bancaire.

Fouad Irnatene