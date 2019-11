Programme de réformes des banques publiques : L’application débutera le 15 décembre prochain

«L’application du programme de réforme des banques publiques et de leur gouvernance, débutera le 15 décembre prochain et sera finalisée lors des assemblées générales qui se tiendront en juin 2020», a annoncé, jeudi dernier à Alger, le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

S’exprimant en marge de la cérémonie d'installation du nouveau président de la cellule de traitement du renseignement financier, Sid Ahmed Saidi, il a souligné que «nous avons entamé la réforme des banques publiques, et qui doit passer généralement par la réforme de la gouvernance». Il a précisé à cet effet que cette rencontre permettra d’injecter des administrateurs indépendants qui seront choisis dans la transparence absolue. Ces derniers a insisté le ministre doivent inéluctablement réunir des critères de compétences et de moralités. «Ces administrateurs, une fois sélectionnés, vont apporter une transparence dans la gouvernance, qui s’inscrit dans les normes universelles et également facilitera le contrôle le plus pointu de l’Etat actionnaire», a-t-il souligné. Le ministre n’a pas manqué de mettre l’accent sur la visite de président du Groupe d'action financière (GAFI) en Algérie prévue en 2022, indiquant qu’elle a notamment pour objectif de vérifier l’efficacité et l’efficience de la politique de surveillance transitée par les systèmes bancaires, d’identifier et d’intercepter les fonds qui ne seront pas conformes aux fonds réglementaires. En réponse à une question relative, au calassent de l’Algérie dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchement des capitaux, M. Loukal a indiqué qu’elle est «bien classée «, tout en affichant sa pleine enthousiasme quant à la préservation de cette place surtout a-t-il dit « le fait que notre pays ne figure pas dans la liste noire (Black liste), a ajouté le premier responsable du secteur «grâce notamment à l’adaptation de notre dispositif législatif et réglementaire, régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme». Le ministre a par ailleurs, mis l’accent sur l’installation du nouveau président de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), Saidi Sid Ahmed qui a occupé auparavant le poste de contrôleur général des finances au niveau de l'inspection générale des finances, en lui souhaitant du succès dans sa noble mission.

Inscrire l’Algérie dans la conformité des recommandations internationales

Il a rappelé que le CTRF a adhéré, en 2013 au groupe EGMONT qui regroupe les cellules de renseignement financier CRF de 138 pays. Selon lui, cette adhésion, a permis une meilleure fluidité des échanges d’informations entre ces CRF, avant d’ajouter ensuite que plusieurs défis attendent cette institution à l’horizon de 2022, année durant laquelle notre dispositif de lutte contre le financement contre le terrorisme sera à nouveau évalué par GAFI et le groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (GAFIMOAN).

En 2009, l'évaluation avait conclu à la conformité de la politique de l'Algérie aux normes internationales, aux conventions internationales et aux recommandations du (GAFI) ainsi qu'aux résolutions du conseil de sécurité de l'ONU. Mettant à profit cette occasion, M. Loukal a appelé les établissements bancaires et financiers à intensifier leur vigilance et à développer et à affiner davantage leurs organisations et leurs procédures, en la matière, avant de saluer , en outre, les efforts consentis, par le président sortant Abdenour Hibouche durant ses deux mandats, tant au niveau national qu'international à travers des actions importantes qui ont grandement contribué à la promotion de l'image de l'Algérie en particulier à travers la coopération avec les organisations internationales et nationales spécialisées.

Il a insisté à ce propos sur la nécessité de poursuivre les efforts de façon à inscrire toujours l’Algérie dans la conformité des recommandations internationales.

Makhlouf Ait Ziane