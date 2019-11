GRAND ANGLE : Péril

De nouveau, le Mali est endeuillé par la mort de ses soldats tués dans une nouvelle attaque terroriste près de la frontière nigérienne. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe, lundi, contre les terroristes quand une patrouille a été attaquée dans cette zone frontalière, selon l'armée malienne. Si cette attaque rappelle la précarité de la situation sécuritaire, elle souligne surtout sa dégradation continue. En effet, elle intervient après plusieurs autres menées contre les forces maliennes et celles des pays voisins. Le Niger et le Burkina Faso ne sont pas épargnés par les violences. Interpellé jeudi par les députés, le ministre malien de la défense a déclaré que «le péril terroriste au Mali et dans la sous-région constitue la menace la plus dangereuse de notre histoire». Une situation qui alarme et qui appelle à l’adoption d’une nouvelle stratégie, d’autant qu’à ce jour, le péril terroriste gagne du terrain en dépit de la présence des forces françaises (Barkhane), régionales (force conjointe du G5 Sahel comprenant le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad) ou de l'ONU (Minusma). La présence des forces africaines et internationales auprès des forces armées nationales est pensée comme une aide apportée du fait de l’incapacité de ces pays de faire face seuls au fléau que représente le terrorisme. Mais si les efforts déployés à ce jour n’ont pas été payants pour neutraliser et éradiquer la présence active des groupes terroristes, il convient aussi de rappeler que la persistance du conflit libyen y est pour beaucoup. Or sans le retour de la paix dans ce pays en proie au chaos depuis la chute en 2011 de l’ancien régime, force est de craindre que la situation sécuritaire demeurera précaire. La crise libyenne est un facteur déstabilisateur de toute la sous-région. Faut-il rappeler que c’est en 2012 que les violences terroristes ont fait leur apparition dans le nord du Mali avant de se propager vers le centre du pays et au Burkina et au Niger voisins ? C’est pourquoi l’urgence est d’œuvrer au règlement définitif du conflit libyen. Mais pas uniquement, il y a lieu aussi d’accélérer la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de paix d’Alger dont le retard est préjudiciable.

Nadia K.