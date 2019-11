Tunisie : Ennahdha s'oppose à la participation de certains partis dans le futur gouvernement

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, s'est dit opposé, mercredi, à la participation de certaines formations politiques dans le futur gouvernement, a rapporté l'agence TAP. Ennahdha apposera "un veto" sur la participation de certains partis politiques, a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli.

"J’ai perçu auprès du chef du gouvernement la volonté de former, au plus vite, son cabinet ministériel", a-t-il ajouté. M. Ghannouchi a qualifié de "positive" sa rencontre avec M. Jamli, précisant que "l’entretien n’a pas abordé la question des portefeuilles ministériels", indiquant dans ce sens que l’entrevue a porté sur les orientations générales du gouvernement ainsi que ses priorités en cette phase, notamment celles relatives aux domaines social et économique et en matière de lutte contre la corruption. Elu la semaine dernière comme président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), M. Ghannouchi a fait savoir que Habib Jamli a "présenté à la délégation d’Ennahdha une idée d’ensemble sur ses premiers contacts avec les partis politiques et les organisations nationales".