Fermeture des institutions palestiniennes à El-Qods occupée : L'OLP dénonce

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a condamné les autorités de l'occupation israéliennes, jeudi, pour avoir fermé des institutions éducatives et un média dans la ville sainte d'El-Qods occupée, en violation des accords d'Oslo.

Saëb Erakat, secrétaire général de l'OLP, a souligné que les déclarations israéliennes prétendant que la fermeture d'organes de médias palestiniens à El-Qods serait conforme aux accords d'Oslo étaient infondées. Les accords d'Oslo désignent un ensemble d'accords conclus entre l'OLP et Israël, l'accord Oslo I signé dans la ville de Washington en 1993 et l'accord Oslo II à Taba en Egypte en 1995, qui envisagent l'établissement d'un gouvernement provisoire palestinien autonome dans les territoires palestiniens. "Toutes les institutions palestiniennes de la ville d'el-Qods, y compris les institutions économiques et sociales, éducatives et culturelles, ainsi que les lieux saints chrétiens et musulmans, jouent un rôle essentiel pour la population palestinienne", ajoute Erakat, Mercredi, l'occupant israélien a fermé les bureaux de Palestine TV ainsi que du directoire de l'Education à El-Qods pour une durée de six mois. Par ailleurs, des dizaines de journalistes palestiniens ont organisé, jeudi, un sit-in devant le bâtiment de la Palestine Broadcasting Corporation (PBC), qui accueille la chaîne officielle Palestine TV, dans la ville de Ramallah en Cisjordanie, pour protester contre l'action menée par Israël contre leurs collègues à El-Qods occupée. Ahmad Assaf, directeur de la PBC, a déclaré que sa chaîne de télévision continuerait de travailler à El-Qods et qu'lle ne se plierait pas à cette décision israélienne.

Colonies israéliennes : Réunion lundi de la Ligue arabe

La déclaration du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, "légitimant" les colonies israéliennes, continue de susciter de vives réactions dont celle de l'Algérie qui a exprimé son rejet "total" des positions considérant les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens comme "ne contrevenant pas au droit international", alors qu'une réunion d'urgence est attendue lundi à la Ligue arabe. Dans un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a qualifié les positions américaines, de "violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité", précisant que "l'Algérie voit dans ces positions un nouvel obstacle de nature à saper les démarches visant à trouver une solution à la question palestinienne". Tout en qualifiant les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens d'illégales, l'Algérie réaffirme, dans le communiqué, "son soutien inconditionnel au droit du peuple palestinien frère à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods comme capitale", et rappelle l'importance de l'Initiative arabe de paix découlant du Sommet de Beyrouth de 2002. Avant une réunion du Conseil de sécurité (CS) de l'ONU sur le Proche-Orient, cinq pays européens membres du CS, ont assuré mercredi que leur position sur la politique de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés, y compris (El-Qods-Est), "est claire et inchangée". Appelant Israël à mettre fin à toutes les activités de colonisation, conformément à ses obligations de puissance occupante, ces cinq pays, à savoir la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et la Pologne, ont affirmé que toute activité de colonisation "est illégale au regard du droit international", et "érode la viabilité" d'une solution à deux Etats et la perspective d'une paix durable.

R I

Netanyahu inculpé pour corruption