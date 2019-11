Peinture : Inauguration de l'exposition «Goya physionomiste»

Une exposition des dessins et de reproductions des œuvres physionomiste du célèbre peintre espagnol Francisco José de Goya, dédiée exclusivement à ses différentes représentations du visage humain (1746-1828), a été inaugurée jeudi soir au Musée des beaux-arts à Alger. Organisée par l'Institut culturel Cervantès, cette exposition comporte une trentaine d'estampes originales, des dessins en petits formats, réalisés par Goya et qui représentent l'évolution de la physionomie dans son travail. A partir des estampes originales de Goya, l'équipe de cette exposition a réalisé de grands format scannés et réimprimé en effectuant des cadrages serrés sur les visages dessinés par l'artiste dans ces différentes œuvres. L'exposition intitulée "Goya physionomiste", qui se tient au salon carré du musée des beaux-arts, vidé pour l'occasion, comporte trois importants types de physiognomonie; animale, pathologique et dégradée, issues de recueils de gravures comme "Les désastres de la guerre" (réalisé entre 1810 et 1815) ou "Los Caprichos" (les caprices) réalisé entre 1796 et 1799. Une première collection est dédiée aux estampes de physiognomonie animale consistant à attribuer un comportement animal dominant à l'homme à travers un visage semblable à la tête de cet animal généralement inspiré par un trait de caractère ou un comportement. Une deuxième collection porte les signes d'un travail de recherche très profond, physiognomonie pathologique, qui consiste quant à elle à montrer et accentuer certaines expressions du visage qui ont pour origine des pathologies mentales. les traits des visages peints par Goya montrent l'agressivité, le déséquilibre, le désarroi ou encore le délire de ces modèles. Une dernière collection est dédiée à la physiognomonie dégradée qui s'apparente à une forme de caricature. Ces trois formes de dessin physionomistes ont été développées plus tard par des artistes peintres et des photographes. Inaugurée jeudi, l'exposition "Goya physionomiste" est ouverte au public jusqu'au 15 décembre prochain.