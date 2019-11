En concert jeudi soir à la salle Ibn Zaydoun

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’auteur de « Ara garou »a retrouvé son public et ses très nombreux fans, déjà sous le charme de ses textes, lors d’un concert époustouflant, dans la soirée de jeudi dernier, à la salle Ibn Zaydun de l’Office national de Riad El Feth (OREF).

Considéré comme l’ambassadeur du reggae hip-hop algérien,Youss, de son vrai nom Youcef Seddas, a marqué son grand retour dans la soirée de jeudi sur la scène de la salle Ibn Zaydoun de l’Oref, une occasion pour l’auteur de « Ara garou » et tant d’autres tubes de rap algériens, de présenter son tout nouvel album « Wlidy ».Avec des compositions colorées de reggae, de hip-hop et de soulfranco-algérien a envouté le public de la salle Ibn Zaydoun avec une quinzaine de titres. Youss qui était accompagné de ses musiciens a mis ses fans,déjà sous le charme de ses textes, dans une ambiance euphorique. Connu pour ses textes engagés et très rythmés l’artiste prolifique aujourd’hui arrivé à maturité, avec une voix toujours aussi chaude et précise avec son timbre à la Manu Chao, met en œuvre dans son travail une large culture musicale, un foisonnement de références et un militantisme attentif. Autant d’éléments qui ressortent avec bonheur dans ses textes et sa musique. Passé au sounddesinger avec des boucles créatives, des lignes de basses pures, des guitares et des rythmes alliés à des textes détonants de lucidité, il renforce une identité déjà puissante rechargée d’une bonne dose de reggae et des musiques du bled. "Bledna", "Notre devoir", "Père", "Ya rebi", "El Amor", "El Madi" ou "Appelle-moi Youss" ainsi que "ElliIhebEzzine" sont entres-autres les titres qu’avait interprété Youss lors de cette soirée aux rythmes fusionnés. Découvert en France parImhotem d’IAM dans les années 90, alors que le groupeIntik, dont il est le leader, est déjà un mythe de la scène underground algéroise, il est invité au festival Logique Hip Hop à Marseille, et tourne dans l’Hexagone où il participe aux freestyles et aux concerts Stop la Violence. Youss multiplie alors les rencontres avec des artistes de renom qui découvrent son style percutant.

Sihem Oubraham