Enseignement spécialisé : Concours de recrutement le 11 janvier

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a fixé la date du 11 janvier 2020, pour l'organisation du concours de recrutement pour l'accès à 1.340 postes de professeurs et d'enseignants principaux de l'enseignement spécialisé, indique, un communiqué du ministère. Le ministère informe l'ensemble des candidats au concours de recrutement pour l'accès à 1.340 postes de professeurs et d'enseignants principaux de l'enseignement spécialisé, au niveau des Directions de l'action sociale et de la solidarité (DASS) dans les 48 wilayas, afin de renforcer l'encadrement des classes spéciales ouvertes, dans le cadre de la dérogation exceptionnelle attribuée par le Premier ministre au profit du secteur de la solidarité, que la date du concours a été fixée au 11 janvier 2020», précise le communiqué.

«Toute information circulant autre que ce communiqué officiel reste sans fondement», conclut la même source.