Le candidat Abdelmadjid Tebboune : « Je transmettrai le flambeau à la jeunesse »

À la faveur de sa tournée électorale qu’il vient d’effectuer dans les wilayas du sud-ouest, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a insisté sur le fait que la jeunesse occupe une place prépondérante dans son programme électoral. Il n’a eu de cesse à le répéter durant les meetings qu’il a animés à Adrar, Béchar et Naâma. «L’heure a grandement sonné pour transmettre le flambeau la jeunesse», a-t-il dit, expliquant que la marginalisation, voire le mépris dont ont été victimes les jeunes jusque-là, lésés en matière d’insertion socioprofessionnelle, seront à jamais bannis, s’il est élu président de la République.

C’est dans cette optique, qu’il s’est d’ailleurs engagé à la création d’une banque dédiée à la jeunesse, pour mieux les intégrer dans le processus de réhabilitation. Il ajoute que les start-up sont un outil nécessaire à la relance économique. Il s’engage en outre à corriger les incohérences qui caractérisent la relations entre l’université et le marché du travail, en valorisant l’apport des jeunes diplômés à la relance économique. Une relance qui, telle qu’elle est envisagée dans le programme électoral du candidat Abdelmadjid Tebboune, se veut globale et diversifiée, soit incluant le potentiel multiple dont dispose l’Algérie qui demeure peu où mal exploité. À ce titre, et vu que le prétendant la magistrature suprême a choisi la destination du Sud pour entamer sa campagne électorale, l’exploitation de l’énergie solaire et éolienne dont dispose cette vaste région du pays est aussi inscrite parmi ses engagement électoraux. Idem pour ce qui est de la promotion de l’agriculture, de l’activité de l’élevage dans les régions du Sud en faveur desquelles il a aussi promis d’engager une industrialisation qui sera, selon l’engagement de M. Tebboune, d’un impact positif en termes de réduction de la facture des importations et de satisfaction des besoins du marché national, notamment en produits de première nécessite.



Égalité homme-femme



«La femme représente la moitié de la société», avait affirmé le candidat, lors du meeting qu’il a animé à Naâma. «La femme représente aussi une partie non négligeable des citoyens qui iront voter le 12 décembre prochain, pour élire un nouveau président de la République», a-t-il également fait savoir. «La femme doit bénéficier de tous les droit, au même titre que l’homme», s’engage-t-il. Sur sa lancée, il évoque des mesures prometteuses en faveur de la femme rurale qui sont contenues dans son programme électoral.

À Naâma, à Béchar et à Adrar, les premières activités de campagne électorale qu’a menée le candidat dans ces wilayas ont drainé une foule nombreuse de citoyens venus lui exprimer son soutien et son adhésion à son programme. Il a ainsi profité de cette opportunité, pour appeler à une participation massive le jour du vote, réitérant que la présidentielle est la solution la mieux adaptée pour sortir de la crise que vit le pays depuis des mois.

Karim Aoudia