Présidentielle 2019 : Les candidats intensifient le rythme de la campagne électorale

De nos envoyé spéciaux : Sami Kaidi et Boubekeur Belkacem

Le candidat à l’élection présidentielle a entamé sa quatrième journée de campagne, en se rendant, hier, dans la wilaya de Chlef, où il a animé, en fin de matinée, un meeting au niveau de la maison de la Culture de la ville.

Le président de Talai’e El-Hourriyet a, à cette occasion, pris la parole, pour, tout d’abord, rendre un vibrant hommage à la mémoire de l’enfant de la région, Azzedine Chelfi, décédé le 6 février dernier, à l’âge de 44 ans, des suites d’un AVC.

Poursuivant ses propos, Ali Benflis s’est adressé au peuple algérien, pour l’appeler à se rendre aux urnes pour l'Algérie, car nous «vivons actuellement une épreuve». Il a, dans ce contexte, fait savoir qu’il proposait un certain nombre de solutions à même de faire sortir le pays de cette situation. «L’agriculture est un secteur créateur de richesse, il faut la mécaniser et mettre en relation l’agriculteur avec un spécialiste de pointe. En effet, une agriculture puissante est le gage d’une sécurité alimentaire assurée pour le pays», a-t-il relevé, avant d’ajouter que si le peuple algérien lui accordait sa confiance en décembre prochain, il réorganiserait avec efficience ce secteur, révélant, dans la foulée, que les crédits agricoles seront distribués selon la pertinence de chaque projet, et ce pour le bénéfice exclusif du développement de la production nationale. «La jauge sera la plus-value. Fini le copinage et l’octroi anarchique de crédits», a-t-il promis, avant de préciser que la filière agricole devra être «gérée rigoureusement», par le biais d’une planification méthodique du secteur. Sur un autre registre, il s’est également adressé aux personnes aux besoins spécifiques, pour indiquer qu’il était inadmissible que ces dernières soient mises de côté, et leur a assuré, qu’en cas de victoire, il allait procéder à l’ouverture immédiate de ce dossier, pour améliorer leur quotidien. «Il faut mettre à leur disposition l’ensemble des moyens, pour qu’elles puissent suivre leur scolarité et s'intégrer dans la vie active sans aucune forme de discrimination et ou autres préjudices à leur égard», a-t-il souligné, avant de déclarer qu’il est venu présenter un programme longuement préparé, pour servir «le peuple et la patrie».



« Il n’y a d’autre maître que le peuple ! »



«Il n’y a d’autre maître que le peuple. Ainsi, le président de la République, le chef du gouvernement et le président de l’APC ne sont que ses simples serviteurs. Avec moi, il n’y aura plus de place à une gouvernance hyperprésidentialiste», s’est-il exprimé, sous les applaudissements de la foule

Abordant le volet éducation, il a annoncé l’ouverture par l’État, en cas de victoire, de l’ensemble des canaux de discussions avec le personnel de l’Éducation nationale. «Il faut ouvrir des assises avec l’ensemble des spécialistes, ainsi qu'avec les professionnelles du secteur, pour pouvoir dégager les réformes fondamentales à entreprendre, afin que notre système éducatif atteigne un niveau de performance digne de ce nom. Il est juste inadmissible que nos enfants, dans certains de nos hameaux, puissent étudier dans des conditions glissant vers la précarité», a-t-il regretté.

Benflis a, par ailleurs, affirmé que la construction d'une nation forte passe par la consolidation d’institutions fortes sous le contrôle permanent du contre-pouvoir. «Il faut que les institutions soient sous le contrôle de la Justice, des représentants du peuple, mais aussi de la presse qui rapporteront l’ensemble des dysfonctionnements aux gouvernants», a-t-il soutenu, avant d’insister sur l’impérieuse nécessité du respect des droits et des devoirs de chacun.

Revenant sur l’aspect économique, il a, comme tout au long de sa première semaine de campagne, mis sa tenue de pédagogue pour expliquer à l’auditoire les contours de son nouveau modèle qu'il préconise, et qui n'est autre que celui d’une économie de marché, avec un filet social important. «Nous ne sommes pas pour un capitalisme sauvage, où le pauvre meurt de faim et le riche se délecte de ses biens. Nous voulons récompenser l’effort et le travail», a-t-il rassuré, avant de soutenir que la Justice doit être la même pour tous.

À la fin de son intervention, le candidat à la magistrature suprême a indiqué être un homme de dialogue, de construction et de médiation qui n’est animé que par une seule chose : être le serviteur du peuple algérien. Il a, d’autre part, affirmé que l’Algérie a besoin, en ces temps difficiles, d’un rassembleur qui aura pour mission d'encourager la conjugaison de l'ensemble des efforts pour construire l’Algérie de demain. «Personne ne doit être exclu ou être mis de côté, l’Algérie est une et indivisible de Tlemcen à Tébessa et de Chlef à Adrar», a-t-il enfin conclu, avant de se rendre, justement en début d’après-midi, dans la capitale du Touat, Adrar, où il a animé son second meeting....

S. K.