M. Abdelaziz Belaïd à Mascara : « L’Algérie a besoin d’institutions fortes »

De notre envoyé spécial : Mohamed Mendaci

Abdelaziz Belaïd, président du Front El-Moustakbal, candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre, a rappelé, dans son discours, lors du meeting animé hier dans la wilaya de Mascara, que «la commune est la base de l’édification d’une nouvelle république forte et la première cellule de l’État».

Aussi, selon lui, «Les citoyens doivent absolument bien choisir leurs élus car nous constatons aujourd’hui qu’un grand nombre d’entre eux croupissent actuellement en prison ou sont relevés de leurs fonctions sur une simple décision d’un wali», dira-t-il en précisant que pour lui «le peuple doit choisir son destin et c’est lui qui construira ses institutions et les contrôlera». Dans le même ordre d’idée, il indiquera que les élus choisis doivent être intègres et servir le citoyen avec honnêteté. Ils devront être «au premier plan de la lutte contre la corruption et la dilapidation des biens publics». Le leader de la formation politique Front El Moustakbal a souligné que le changement doit correspondre aux aspirations des jeunes et à la concrétisation des objectifs et les rêves des nouvelles générations qui devront consolider les fondements d’une Algérie moderne et puissante. M. Belaïd insistera une fois de plus sur le dialogue qui selon lui est «la solution de sortie de l’actuelle crise politique. «Il faut ouvrir le dialogue entre toutes les franges de la société afin d’éradiquer les mines politiques qui guettent notre pays et édifier un Etat fort de ses hommes». Evoquant à l’occasion quelques points de son programme qui comporte 62 engagements, le natif de Batna précisera que la santé, la formation et l’éducation sont les piliers de son programme et une éducation efficace est le capital de toute nation.

Il tirera une fois de plus à boulets rouges sur l’administration qui, selon lui, est la cause principale de l’arrêt des institutions algériennes et qu’il était urgent d’aller vers la décentralisation. Il dira également que «la prochaine étape consiste à mettre en place des institutions fortes dotées de pouvoirs réels et non gérées par une administration dont le seul souci et de mettre les bâtons dans les roues des véritables fervents défenseurs d’une Algérie nouvelle et développée».

Evoquant un autre chapitre de son programme qui est l’emploi, M. Belaïd soutiendra qu’il y a du travail pour tous les Algériens, et qu’il ambitionne de mettre en place «une cartographie nationale de l’emploi où il sera possible d’octroyer à chaque chômeur une allocation en attendant de trouver un poste de travail avec l’aide de l’ANEM, et qu’une fois en poste il n’ouvrira plus droit à cette allocation». «Voici la solution que je peux proposer pour aider les jeunes à pénétrer le monde du travail», a-t-il poursuivi. Le candidat Abdelaziz Belaïd n’a pas manqué l’occasion lors de sa présence à Mascara pour évoquer l’histoire de l’Etat et le fondateur de l’Etat algérien, en citant El Emir Abdelkader qu’il considérait comme l’icône de la lutte algérienne contre le colonisateur français. «Ce grand homme fondateur de l’Etat algérien doit être une inspiration par sa lutte en tant que personnage qui a écrit son nom en lettres d’or, en gagnant le respect du monde entier, et est considéré comme l’un des plus importants exemple du dialogue entre les peuples», indiquera le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain devant une foule nombreuse composée des habitants de la ville de Mascara et des wilayas limitrophes. Le président du Front El Moustakbal soulignera à l’occasion, qu’il s’est présenté à cette élection présidentielle pour «faire sortir l’Algérie de la crise actuelle mais aussi pour une nouvelle Algérie unie et nationale basée sur des institutions fortes et réelles, conscientes de leurs responsabilités».

«Si le peuple veut le changement, il doit absolument décider de son avenir», lancera le politicien. Par ailleurs, M. Belaïd regrettera lors de sa visite qui l’a conduit, plus tôt dans la matinée, dans plusieurs communes de la wilaya «l’existence d’un taux élevé de pauvreté et l’absence de développement dans ces régions qui, selon lui, doivent disposer de toutes les commodités nécessaires telles que les polycliniques, les écoles et centres de formations.

Il promettra aux habitants de ces mêmes communes qu’en «cas de victoire à l’élection, il les aidera à sortir de leur enclavement, par des mesures concrètes et efficaces».

M. M.