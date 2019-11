M. Abdelkader Bengrina à Alger : « Pour le redressement de l’économie nationale »

Le candidat Abdelkader Bengrina s’est engagé, hier à entamer un processus de «redressement global de l’économie nationale à travers une série de mesures qui permettent d’éviter d’éventuels chocs».

M. Bengrina a saisi l’occasion de l’ouverture de la 17e édition du Salon international des travaux publics (SITP), aux Pins Maritimes (Alger) pour évoquer le volet économique de son programme électoral : la lutte contre la corruption ; préférence accordée aux entreprises productives ; des aides financière pour favoriser les sociétés nationales... des mesures qui ont pour entre autres effets de «sortir du monopole des personnes et des réseaux de la corruption qui auraient acquis un pouvoir de marché et un pouvoir politique excessifs», a-t-il estimé. «Le rétablissement de l’équilibre de la balance commerciale est une des priorités de notre programme économique», déclare M. Bengrina en expliquant que «le creusement continu du déficit de la balance commerciale de l’Algérie est un problème structurel». «Plus de 75% des besoins en matières premières pour les entreprises algériennes proviennent de l’étranger», cette dépendance a été, selon Bengrina «délibérément accentuée pour prétexter le détournement de fonds publics».

Ce que propose le candidat concerne, comme il l’explique, «la mise en œuvre de mesures adoptées pour réduire la facture de l’importation qui titille les 49 milliards de dollars». Il affirme que «les recettes provenant principalement de l’exportation des hydrocarbures ne dépassent pas les 29 milliards de dollars».

M. Bengrina s’est toutefois inquiété de constater la baisse d’ici la fin de l’année prochaine des revenus des réserves de changes», qui impactera l’économie nationale et «aura des répercussions sociales désastreuses».

Lors de sa visite de quelques stands au SITP, le candidat a dit vouloir aider «les entreprises locales et les jeunes à financer leurs projets, et inciter les acteurs économiques à investir dans les régions de l’intérieur du pays». Plus ambitieux, M. Bengrina s’est engagé «à encourager les sociétés nationales afin d’œuvrer à l’expansion économique et l’amélioration de la compétitivité pour la création d’emplois et des revenus dans l’ensemble des secteurs de l’économie».

Auparavant, M. Bengrina avait improvisé un point de presse, dans le siège de la direction de sa campagne à Dély Brahim, pour dénoncer ce qu’il estime «un mauvais traitement médiatique» de l’humiliation d’une sympathisante de son parti. «Honteux, absolument injustifiable et inacceptable est le silence de certains acteurs, partis politiques et associations qui se vantaient de défendre les libertés, alors qu’ils n’ont pas pipé mot sur cette agression dont a été victime une femme». Au fait, à la fin de son meeting organisé mardi dernier à Boumerdès, A. Nabila était accompagné de sa petite fille, et brandissait le portrait de Bengrina pour exprimer son soutien à sa candidature. Elle s’est vue «agressée» verbalement par un groupe de jeunes qui l’ont traité de «Kachiriste» (vendue). La vidéo de l’agression a vite fait le tour des réseaux sociaux et a suscité l’indignation des internautes qui condamnaient «cet acte inadmissible».

S’en prenant à «ceux qui se proclament démocrates et qui revendiquent le droit de parler au nom du peuple, Bengrina a estimé que le véritable geste démocratique est de «respecter la liberté d’expression». Il a réitéré son appel au pouvoir de libérer le champ médiatique «pour que les journalistes soient capables de couvrir le Hirak populaire pour démasquer certains slogans» et d’ajouter «une fois les mensonges dévoilés, certains acteurs politiques dépériront rapidement».

Tahar Kaïdi