M. Azzedine Mihoubi : « Des réformes institutionnelles »

Le candidat Azzedine Mihoubi animera aujourd’hui un meeting à la maison de la Culture à Tamanrasset pour continuer l’explication de son programme électoral dont les grandes lignes comportent quinze engagements stratégiques axés sur la réalisation de réformes institutionnelles profondes et l’amélioration de la situation socio-économique du citoyen. Placé sous le slogan «Je m’engage», ce programme a été conçu sur la base d’une analyse de la situation politique, socio-économique et culturelle du pays, et propose plus de 200 mesures pratiques en vue de reconquérir la confiance du citoyen, avait affirmé M. Mihoubi lors de ses précédentes sorties.

Il s’engage à «renforcer davantage les libertés politiques, collectives et individuelles qui ne portent pas atteinte aux coutumes et traditions» et relève l’importance d’«actualiser le processus démocratique et de l’appuyer avec plus de mécanismes créés de façon à les ériger en un facteur de progrès et non d’extrémisme».

Il a indiqué dans ce contexte, que « les Algériens sont sortis dans un Hirak populaire en quête de nouveaux espaces pour l’exercice de leur lutte politique en dehors des cadres traditionnels», réitérant son engagement dans ce sens, à «œuvrer à comprendre cette mutation et la cerner, notamment à travers, l’actualisation de la forme actuelle du système et de le raffermir à travers la concrétisation de plus d’acquis au profit des libertés et de l’indépendance des deux pouvoirs, judiciaire et législatif».

Le candidat a indiqué mardi dernier à Médéa qu’il va œuvrer à lever toutes les entraves à l’investissement agricole et à soutenir ce domaine pour être l’alternative numéro 1 au pétrole et ce, lors d’un meeting à la commune de Beni Slimane.