Médéa : Marche de soutien aux élections

Des citoyens ont marché, hier à Médéa, pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on constaté. Issus de la société civile, la famille révolutionnaire, des organisations professionnelles et syndicales, ces citoyens ont entamé leur marche, à partir du complexe omnisports Imam-Ilyes, centre-ville de Médéa, avant de s’ébranler vers le siège de la wilaya ou ils ont marqué une halte et scandé des slogans favorables à l’organisation de ces élections et l’appui à l’armée nationale populaire (ANP). Des citoyens participant à la marche ont affirmé que «les élections prochaines constituent «l’unique solution» pour sortir de l’impasse politique actuelle, alors que d’autres ont estimé que la mobilisation, d’aujourd’hui, «n’est en faveur d’aucun candidat, mais pour le bien et la stabilité du pays».