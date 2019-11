M. Saïd Mokhtar Mediouni, expert et analyste politique : « Conforter la stabilité du pays »

« Grâce aux efforts colossaux que l’armée nationale populaire ne cesse de consentir au quotidien, l’Algérie est l’un des pays les plus sécurisés, au moment où l’environnement régional est instable », a déclaré, hier, l’expert et analyste politique, Saïd-Mokhtar Mediouni.

Convié à s’exprimer sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, M. Mediouni a en effet, souligné les importants efforts qui sont faits dans ce sens, relèvera la nécessité de passer aux élections présidentielles pour mieux conforter la stabilité du pays.

«La sécurité du peuple passe par les élections, et si on fait perdurer cette crise il y a un risque de dérapages», a insisté le politologue, précisant que l’ANP a tenu sa promesse de sécuriser le Hirak et d’accompagner le peuple dans la quête de ces revendications qui sont légitimes mais que la seule solution pour y arriver, est la voie des urnes.

Il a, dans le contexte, fait savoir que depuis le debut du mouvement populaire, beaucoup de choses ont été concrétisées. «Au départ nous avions parlé d’un cinquième mandat qui ne devait pas passer et nous avons eu gain de cause, après nous sommes passés à l’élection du 4 juillet et moi-même j’étais à l’intérieur du Hirak pour dire non à ces élections parce que les garantis n’etaient pas réunies», a rappelé l’invité de la rédaction, avant de poursuivre que «par la suite on est passé par «le panel de dialogue» qui a appelé toutes les parties concernées pour qu’il y est un dialogue constructif à l’effet de sortir avec une commission qui présidera tout le processus des elections qui, selon lui, sont le seul moyen de sortie de crise.

L’hôte de la Chaîne III a indiqué que l’Armée nationale populaire, de par son expérience, «a insisté dès le départ à ce qu’on reste dans la constitutionnalité des choses». «Ce qui a permis à l’Etat et aux institutions de rester encore debout et d’avoir une économie qui fonctionne malgré toutes les difficultées», a-t-il noté, citant à titre d’exemple, les décisions prises par le gouvernement envers les couches defavorisées, alors que ceci n’aurait pas était possible en plein crise politique.

M. Mediouni a, dans ce sillage, évoqué l’existence de certains slogans qui visent uniquement l’institution militaire «alors que celle-ci a constitué un important rempart contre la destruction de cet Etat», comme il le soulignera.

L’intervenant précisera, dans ce sens, que le fait de rester dans la Constitution «nous a sécurisé pour trouver le chemin le plus sûr, ajoutant que, «le chemin le plus sûr se sont les élections présidentrielles». Soulignant l’importance des prochaines echéances electorales, M. Mediouni dira que celles-ci sont le debut d’une solution, «et tout ce qui va venir par la suite, ce sont les grands chantiers».

Et d’ajouter que le seul mécanisme qui pourra definir la volonté de la majorité du peuple, ce sont les urnes. «C’est çà les pratiques democratiques dans les Etats modernes», a-t-il fait observer. Et d’ajouter que si certains n’ont pas voulu se presenter aux élections en disant que ceux qui se sont présentés sont les candidats du système. «C’est au peuple de les éliminer par le biais des élections», a noté le politologue qui rappelle que le temps des désignations des présidents est révolu. «Aujourd’hui celui qui veut présider aux destinées de ce pays doit passer par les urnes», a insisté l’invité de la rédaction de la Chaîne III.

Pour lui, seule la pratique démocratique pourra élire le candidat qui représentra le mieux, les revendications du Hirak. Evoquant le chahut constaté lors de certains meetings et rassemblements annimés par les cinq candidats en lice, l’hôte de la radio qualifera cet acte d’«antidémocratique», tout en rappelant que «le Hirak a été un mouvement pacifique qui revendiquait plus de démocratie ».

Il a, ainsi, appelé à éviter ce genre de pratiques, en disant que «chaque Algérien a le droit de ne pas voter, comme chaque Algérien a le droit de voter, mais nul n’a le droit d’interdire les autres d’allers aux urnes.

Des urnes qui, selon lui, sont la solution moderne d’un Etat moderne. «Seul un président et des structures élus, pourront changer les choses», a souligné M. Mediouni qui s’est dit «très confiant», sur le fait qu’il n’y aura pas d’échec aux élections.

Kamélia Hadjib