Mohamed Charfi, président de l’ANIE : : « 24 millions d’inscrits sur les listes »

Le président de l'Autorité indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a révélé, hier, que le corps électoral est de 24.474.161, dont 914.308 électeurs issus de la communauté algérienne à l'étranger. Ce sont les nouvelles statistiques arrêtées suite aux dernières révisions opérées dans le cadre du processus engagé pour la présidentielle du 12 décembre prochain.

M. Charfi qui a présenté le fichier électoral électronique élaboré par l’Autorité indépendante des élections, a fait savoir que pas moins de 289.643 nouveaux inscrits ont été enregistrés tout récemment, dont des milliers de jeunes qui se sont rendus en force aux bureaux d’inscriptions afin de pouvoir participer au prochain scrutin, tout en précisant que le corps électoral avant la révision périodique et la révisons exceptionnelle du fichier électoral était de 24. 308 357 électeurs. Le nombre des radiés a atteint lui, durant la même opération, un total de 123.239 électeurs, a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. Charfi s’est dit catégoriquement opposé à toutes pratique de violences émanant de ceux qui sont opposés à la tenue de la présidentielle

«Cela constitue une sérieuse atteinte à l’avenir de la démocratie» a-t-il averti. «Pis, ce genre d’actes, à la fois répréhensible par la morale politique et punis par la loi, est de nature à compromettre la consécration des idéaux et objectifs du mouvement populaire pacifique et aspirant au changement», a-t-il ajouté. Aussi, M. Charfi, fait savoir que l'Autorité s'apprête à lancer une page sur Facebook et de réactiver son site web sur Internet afin de faire face et de réagir rapidement aux «fake-news».

Au sujet des informations faisant état de l'arrestation d'hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption finançant la campagne en faveur d'un des candidats, M. Charfi a déclaré que ces informations ne lui sont pas parvenues, et si celles-ci sont confirmées, l'Autorité des élections décidera des mesures appropriées.

Par ailleurs, le président de l’ANIE a mis l’accent sur l’engagement pris par son instance aux fins de garantir une élection «régulière» et «démocratique», comme il a insisté sur le fait que les membres de l’Autorité sont «mobilisés» pour «préserver» le choix du peuple.

Par ailleurs, en réponse à une question relative à d’éventuels pronostics concernant le taux de participation à cette présidentielle, M. Charfi a affirmé que l'ANIE «s'emploie à convaincre les citoyens que les pratiques qui étaient à l'origine de son abstention seront supprimées». Le président de l’ANIE, qui a mis en relief le travail «colossal» accompli tout au long du processus électoral par les 50 membres, citera, à titre d’exemple, l'opération d’examen des dossiers des postulants à la candidature à la magistrature suprême du pays.

Concernant le déroulement de la campagne électorale, il dira que celle-ci qui a démarré dimanche dernier, se déroule dans de «très bonnes conditions», précisant qu'aucun signe de violence n'a été exprimé à l'encontre des candidats ou des citoyens qui les soutiennent de la part des personnes qui rejettent le processus électoral.

«Jusqu'au jour d’aujourd'hui, il n'y a pas eu d'actes de violence enregistrés contre les candidats. Les candidats ont été acceptés par les populations locales lors de leurs meetings» qu'ils ont animés dans différentes wilayas du pays, a-t-il dit. Il a, par ailleurs, ajouté que les candidats «respectent totalement» leur engagement pris en vertu de la Charte d'éthique des pratiques électorales, élaborée par l'ANIE.

Signée samedi dernier, à Alger, par les cinq candidats à la magistrature suprême du pays, respectivement MM. Abdelaziz Belaid, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Abdelmadjid Tebboune et Azzedine Mihoubi, cette Charte définit les obligations de l'ANIE, des candidats et des partis politiques participant aux élections et des médias pour assurer des élections libres, transparentes et régulières.

Il y a lieu de souligner que le président de l'ANIE a assuré, à maintes reprises, que la présidentielle du 12 décembre se déroulera en toute transparence, grâce notamment à l'efficacité des procédures mises en place relatives à la surveillance. Il a assuré également, que le système informatique qui sera piloté par des experts en informatique «relèguera la fraude au domaine de l'impossible». «Je pense que personne n'oserait tenter de frauder, avec ce qui est assuré comme procédures préventives dans ce sens», a-t-il déclaré.

Salima Ettouahria