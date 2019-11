Tizi Ouzou : Le directeur de campagne de Benflis démissionne

Le directeur de campagne à Tizi-Ouzou du candidat, Ali Benflis, a démissionné hier de son poste suite à des appels de la population. Saadi Hanouti explique sa décision par la conjoncture et la situation actuelle qui ne permet pas une activité partisane dans la wilaya. L'information de la démission du directeur de campagne de Benflis a été annoncée par le comité du village natal du concerné, à savoir «Ibouyousfen», commune de Bouzeguène, à l'issue d'une réunion extraordinaire convoquée spécialement pour débattre de cette question.

Suite à cette réunion, Saadi Hanouti a décidé de quitter son poste et de s'abstenir de mener campagne en faveur du candidat Benflis «suite aux appels exprimés vivement par les citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou», lit-on dans un communiqué rendu public par sa famille et le comité de son village.

Le directeur de campagne du candidat Ali Benflis nous a indiqué qu'il subit d'énormes pressions depuis qu'il a annoncé son soutien à la tenue de la prochaine présidentielle et son engagement aux côtés du candidat de son parti.

Le démissionnaire a informé hier la direction nationale de la campagne du Benflis de sa démission de son poste, nous a-t-il par ailleurs déclaré.

B. A.