Tizi Ouzou : Plus de 700.000 électeurs

A Tizi-Ouzou, un total de 709.602 électeurs et électrices sont appelés à se rendre aux urnes le 12 décembre prochain pour choisir le futur président de la République parmi les cinq candidats en lice. Ces électeurs et électrices auront à effectuer leurs droits et devoirs électoraux à travers 1.714 bureaux et 697 centres de vote réservés à cet effet à travers les 67 communes de la wilaya. Concernant l'encadrement de cette opération, la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a réussi jusque-là à pourvoir 28 bureaux et 11 centres de vote en personnel nécessaire au déroulement de l'élection, apprend-on de cette délégation. Cette dernière a également réussi l'opération de désignation des représentants de l'ANIE au niveau des 67 communes. Pour les besoins du déroulement de la propagande électorale en faveur de cette élection présidentielle et les candidats en lice, la délégation locale de l'ANIE a prévu l'installation de 1.110 supports d'affichage de portraits des candidats et autres affiches inhérentes à la campagne électorale et réquisitionné plus de 380 structures et espaces publics pour les meetings électoraux. Aucun des cinq candidats pour cette élection présidentielle n'est annoncé, jusqu'à hier, pour animer un meeting électoral à Tizi-Ouzou. Les directoires de campagne de ces candidats n'ont toujours pas investi le terrain.

Bel. Adrar