Mascara : Tout est prêt pour le jour J

Afin d'assurer le bon déroulement des prochaines élections présidentielles, la représentation de l'Autorité nationale indépendante des élections au niveau de la wilaya de Mascara a pris toutes les dispositions nécessaires pour la préparation matérielle avec la mise en place de modules spécifiques à chaque département administratif. Il y a eu la distribution de cartes d'électeurs aux nouveaux inscrits à l'issue de la révision annuelle des listes électorales au niveau des 47 communes que compte la wilaya.

Il a été question en outre de la nécessité d'assainir les listes électorales, la création de nouveaux bureaux dans certaines cités. La permanence de l'ANIE présidée par M. Moussa Nacer, professeur universitaire est dotée de locaux adéquats, de tous les moyens matériels de bureautique et de communication. Le chargé de la communication, M. Kerbouche Abdelmadjid, a indiqué que 574.295 personnes sont inscrites sur les listes électorales pour l'ensemble de la wilaya après l'opération portant révision des listes électorales. Cette opération a vu la mise en place d'une grande campagne de sensibilisation qui a permis d'apurer le listing des votants et d'apporter des correctifs dans les inscriptions sur les registres conçus à cet effet. Le chargé de la communication au niveau de l'Autorité de la wilaya a nous dévoilé les éléments d'informations des statistiques relatives aux nouveaux inscrits et rayés sur les listes électorales. Le nombre, dans les deux cas de figure, est revu à la hausse, nous assure-t-on.

322 centres de vote et 1.537 bureaux de vote sont prévus contre 1.530 auparavant. 797 panneaux d'affichage ont été mis à la disposition des cinq candidats ainsi que 22 salles et lieux de regroupement pour la campagne électorale qui a débuté ce dimanche.

L'encadrement des bureaux et centres de vote est assuré par 12.369 agents. La wilaya compte 7 nouveaux bureaux de vote ouverts dans les villes et villages pour permettre aux citoyens de s'exprimer avec toutes les facilités.

Tout est mis en œuvre pour la réussite de cette échéance électorale du 12 décembre où toutes les dispositions humaines et matérielles ont été mises en place pour le bon déroulement de ce scrutin. En nous rendant dans certaines communes de la wilaya de Mascara, on a constaté que les cartes d'électeurs ont été remises aux nouveaux inscrits depuis le début du mois de novembre. Dans les APC, le personnel chargé de cette mission fournit toutes les facilités. A Sedjerara, Sidi Kada et Maoussa, ils manifestent un engouement indescriptible pour cette échéance électorale. Le grand intérêt qu’expriment ces jeunes pour cette élection présidentielle est très significatif de la maturité de cette frange de la population quant aux enjeux du vote de cet automne.

L'insistance des jeunes à vouloir accomplir leur devoir de citoyen dénote d’une grande mobilisation pour exprimer le jour du scrutin leur attachement à l'Algérie et aux acquis du pays en termes de grandes réalisations dans tous les domaines pour une Algérie prospère, libre et tournée résolument vers le futur et le développement.

Les jeunes voient en la personne du futur président de la République élu par la voie des urnes, un garant de stabilité et d'unité nationale.

A. Ghomchi