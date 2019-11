Sétif : La proximité gagne du terrain

Au quatrième jour de cette campagne électorale comptant pour la présidentielle du 12 décembre 2019, Sétif vit à l'heure d'une proximité qui gagne, au fur et à mesure, du terrain en attendant de recevoir dans les prochains jours les 5 candidats à cette présidentielle.

Dans une wilaya où les populations continuent de faire état de leur attachement aux valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre et au serment prêté à nos martyrs et tous les artisans de la liberté, arrachée au prix de lourds sacrifices, l'hommage rendu également à l'institution militaire à sa tête le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'ANP, vice-ministre de la Défense nationale, n'est pas sans constituer un élément fort de cet élan populaire.

Des citoyens et des représentants de partis politiques sont unanimes à faire de ces élections un rendez-vous historique de l'Algérie nouvelle et surtout barrer la route à tous ces adeptes du rien, en contrepartie et ceux qui s'aventurent à vouloir faire basculer le pays dans une phase de vide constitutionnel et ouvrir ainsi la voie à l'ingérence que tous les citoyens de toutes franges rejettent en force.

«L'Algérie est notre seule et unique patrie, nous n'en avons pas une de rechange et nous n'en voulons pas. C'est au prix du feu et du sang que nous avons pu recouvrer notre liberté et notre souveraineté et nous ne permettrons à quiconque de s'ingérer dans nos affaires.

Ce grand peuple qui a été forgé par la Révolution de Novembre et le sacrifice de nos martyrs est à même de relever une fois encore le défi qui s'impose et faire de ce 12 décembre une grande fête de l'Algérie.

Le message aux ennemis de ce pays et leurs valets est alors clair, net et précis», souligne Abdelkader drapé de l'emblème national.

Des propos et des sentiments d'autant plus forts qu'ils émergent du cœur d'une wilaya de l'Algérie profonde, où Mai a été précurseur de Novembre et où chaque citoyen est encore profondément animé d'une mémoire qui n'oublie pas et qui incite plus que jamais à préserver l'Algérie une et unie.

Avec pas moins de 60 communes, 20 daïras et une population, la plus importante du pays après celle d'Alger, la wilaya de Sétif ne manque pas de susciter l'intérêt des 5 candidats en lice qui vont à la conquête de 1.021.317 électeurs inscrits, hommes et femmes pratiquement à proportion égale qui au-delà des hommes auront à juger sur les programmes que les composantes des différentes direction de campagne s'attellent pour l'heure à faire valoir par le contact direct avec le citoyen.

F. Zoghbi