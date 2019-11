SIDI BEL-ABBèS : à la rencontre des citoyens

En attendant les meetings, les sympathisants des différents candidats privilégient le travail de proximité pour sillonner le territoire de la wilaya et rencontrer les citoyens. Des rencontres consacrées en premier lieu à la sensibilisation autour de ces échéances si décisives et la nécessité de les réussir au gré d'une participation massive le jour du scrutin. La mobilisation reste le mot d'ordre de nombreuses associations qui se sont investies pleinement pour exprimer leur attachement à un processus électoral et manifester leur soutien à l'œuvre de l'ANP. Au niveau des zones rurales de la partie sud de la wilaya, l'animation reste perceptible au vu de cette concurrence observée pour préparer ce rendez-vous et parvenir à un dénouement de la crise. La population donne le ton et adhère totalement à une démarche qui se veut conforme aux dispositions de la loi suprême du pays. Une conformité encore dans la perspective de consacrer la souveraineté populaire. Aux sièges de permanence des candidats, le temps est à l'observation et à l'évaluation pour tenter d'envahir le terrain grâce essentiellement à l'écoute et au travail de proximité. Tout un programme est ficelé par tout un chacun pour toucher le maximum de couches sociales dont une grande partie demeure attentive. A sa première semaine, cette campagne prend progressivement de l'allure pour insister sur l'importance de cet événement. «Il y va de l'intérêt du pays et de la préservation des institutions de la République», notent les uns et les autres.

A. B.