Constantine : Les étudiants, mobilisés

Le milieu estudiantin demeure attentif à la vie politique, particulièrement depuis le 22 février dernier. À un peu moins d'un mois de l'élection présidentielle du 12 décembre, nombre d'entre ceux approchés au campus Tidjani-Haddam ont bien voulu donner leur avis sur la question.

Pour Sameh, 20 ans, étudiante en sciences administratives et juridiques : «Le principe même d'une élection présidentielle suscite l'adhésion de la majorité des Algériens, mais à la condition que des règles de jeu, bien claires, soient établies». Elle qui continue de marcher tous les mardis et vendredis ajoute : «Une instance des élections est mise sur pied et de nouveaux textes réglementant les élections ont été adoptés». Sara, quant à elle, affirme : «La finalité est l'engagement de présider aux destinées du pays, et j'aurais bien aimé qu'il y ait des postulants plus jeunes avec des idées nouvelles en rapport avec nos aspirations». De son côté, Hakim, étudiant en master, avoue : «Nous traversons une période difficile. Il y a un certain flottement dans la gestion des affaires du pays et l'élection d'un président pourrait représenter un début de solution. Maintenant, c'est aux candidats de se montrer convaincants. Dans mon entourage, certains iront voter, d'autres non. Il en a toujours été ainsi». Au niveau de l'Union nationale des étudiants algériens au campus Mentouri, on annonce qu'«il faut aller voter afin de faire barrage aux ennemis de l'Algérie. Nous étions aux premiers rangs au début du Hirak, et à un moment donné, nous avons estimé que l'essentiel des revendications des manifestants ont été satisfaites et qu'il fallait maintenant se tourner vers l'avenir, et cela passe inévitablement par l'élection d'un président légitime». Samir précise que la volonté de changement est partagée par tous les nationalistes sincères : «À mon avis, le dialogue entre les différentes composantes de la société, ainsi que tous les courants politiques et idéologiques, doit continuer afin d'aboutir à une base commune à partir de laquelle on pourrait tout rebâtir», conclut-il.

I. B.