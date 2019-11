Maladies professionnelles : 784 remboursements à Alger depuis 2014

La Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) a procédé au remboursement de 784 cas de maladies professionnelles au niveau de la capitale, durant la période allant de décembre 2014 à novembre 2019, a révélé, hier, le directeur de l’Agence d'Alger.

Mahfoud Idris, qui s’exprimait à l'occasion du lancement d’une journée portes ouvertes pour la sensibilisation aux dangers des accidents du travail et les maladies professionnelles, sous le slogan «Les maladies professionnelles : l’affaire de tous», a indiqué que le coût des remboursements durant cette période s'est élevé à plus de 8 milliards de centimes, et précisé que 156 nouveaux cas de maladies professionnelles ont été déclarés en 2019. Il a, dans ce contexte, affirmé que la Sécurité sociale prend en charge 85 maladies professionnelles enregistrées et répertoriées dans le tableau des maladies professionnelles, conformément à la circulaire ministérielle du 5 mai 1996, et souligné l’intérêt de ces journées d’information, pour informer les assurés sociaux sur les dangers qui surviennent dans les lieux de travail, tout en insistant sur l’importance de bien distinguer les maladies professionnelles des autres pathologies, en vue de garantir leurs droits. «Un nombre important de travailleurs ne connaissent pas la liste des maladies professionnelles et ignorent les procédures à entreprendre pour les déclarer, surtout devant l’absence de médecins du travail au sein de l’entreprise», a expliqué le directeur de l’Agence CNAS d'Alger.

Ce dernier a fait savoir par ailleurs que parmi les maladies professionnelles déclarées, ces dernières années, trois d’entre elles occupent les premières places en matière de remboursement. Il s’agit de la surdité, des maladies de la peau et des pathologies respiratoires (l'asthme), qui représentent 50% de l’ensemble des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale. «Ces maladies sont recensées généralement au niveau des entreprises de montage et d’assemblage de véhicules, les entreprises de construction, de textile et les entreprises exerçant dans le domaine du nettoiement et des produits chimiques», a-t-il confié, en relevant au passage la nécessité pour les employeurs de «garantir» la médecine du travail, pour «assurer» la protection de leurs personnels.

Il a, à ce propos, fait part de l’existence de certaines pathologies professionnelles dites silencieuses, dont les symptômes ne sont visibles que des années plus tard sur le travailleur, ce qui provoque la perte des droits du travailleur vis-à-vis de la Sécurité sociale. Idris a relevé également l’importance pour le médecin du travail de déclarer toutes les maladies professionnelles, et signalé qu’aucune augmentation du nombre de maladies professionnelles déclarées n’a été enregistrée au cours de 2019, par rapport à l’année dernière. «Ceci est dû à une méconnaissance de la part du travailleur pour ce qui est des maladies professionnelles et de son droit en matière de couverture par la CNAS», a-t-il regretté. Il convient de rappeler que lors de cette journée, de nombreux spécialistes dans le domaine de la prévention ont souligné l'importance de l’existence de la médecine du travail du sur les lieux de travail et la nécessité d’effectuer des visites «périodiques» au niveau des entreprises, pour «s'informer et s’enquérir des conditions de travail et de sensibiliser les travailleurs sur leurs droits».

Notons que la CNAS organisera, du 3 au 5 décembre prochain, le 2e congrès international sur la prévention des risques professionnels.

Kamelia Hadjib