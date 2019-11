Intelligence économique : Nécessité de créer un système national de l’innovation

Le professeur à l’université d'Annaba, Chettab Nadia, a insisté, hier à Alger, sur la nécessité de créer un système national de l’innovation (SNI). S’exprimant lors de deuxième jour du Colloque international sur la veille stratégique et l’intelligence économique au service du développement de l’entreprise, abrité par l’École supérieure d'hôtellerie et de restauration, elle a souligné que «ce système est le maillage entre l’université et la spécialisation territoriale de l’industrie au niveau de chaque wilaya». Évoquant la question de l’innovation, elle a indiqué que «celle-ci ne concerne pas l’université, mais l’industriel. L’université est l’invention qu’on va traduire en un produit qui va devenir ensuite une innovation commercialisée». Elle a insisté, à cet effet, sur la nécessité d’intégrer davantage l’innovation dans des chaînes de valeurs et de faire un état des lieux sur toutes les wilayas.

Mettant l’accent sur l’entreprise et le produit local, Mme Chettab a fait savoir qu’ils ne souffrent pas de compétitivité de prix, mais d’une compétitivité hors-prix, car le système productif, en termes d’innovation et de compétitivité, est en défaillance. De son côté, Anis Khellaf, conseiller en intelligence stratégique, a mis l’accent sur le développement de l’innovation, indiquant qu’il y a deux conditions qui doivent être réunies.

La première est la volonté de l’entreprise, car le ministère ne peut pas les obliger à innover, et la deuxième concerne la mise en place des informations nécessaires à la disposition des entreprises, notamment le financement et les lois.

En réponse à une question relative à la création des postes de conseillers au niveau des ambassades, il a indiqué que «le fait qu’il y a des attachés économiques, culturels, donc il n’est pas nécessaire de mettre en place des conseillers», regrettant le fait que les rapports produits par ces attachés ont été en majorité écrasante qualifiés de «confidentiel», ce qui prive, ajoute-t-il, «en conséquence, l’entreprise à avoir des informations dont elle a besoin».

Pour sa part, Abdelmadjid Messaoudi, économiste, a fait une brève présentation sur le projet du livre blanc en matière de veille stratégique et d’intelligence économique, où il a insisté sur la nécessité d’accroître le niveau d’implication des entreprises et des populations dans la démarche d’innovation, de chercher les réponses possibles au besoins de rattrapage du pays en matière d’innovation, et de dépasser la démarche classique du système fondé sur l’intelligence industrielle des grandes entreprises.

D’autre part, le Pr Mustapha Bouroubi, expert en intelligence économique, a indiqué que le tissu économique national est prêt à intégrer et à mettre en place la veille stratégique, notamment après l'acquisition des entreprises publiques et privées du levier de cette transformation, à savoir une élite d'experts et de formateurs spécialistes dans ce domaine. Il a précisé que les entreprises algériennes ayant effectivement entamé la formation de leurs cadres dans ce domaine sont en mesure de mettre en place la veille stratégique et l'intelligence économique au sein de l'entreprise, d'ici l'année prochaine.

Makhlouf Ait Ziane