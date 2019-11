Convention du travail maritime : M. Haddam annonce la mise en place d’un arsenal juridique

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a confié que son département a mis en place tous les mécanismes nécessaires pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention du travail maritime, ratifiée par l’Algérie en octobre 2015, et entrée en vigueur le 22 juillet 2016.

«Nous sommes soucieux de garantir le respect des travailleurs et des relations de travail dans tous les domaines d’activités. Nous sommes aussi garants de l’application de la règlementation en vigueur en matière des relations de travail entre l’employeur et l’employé », a-t-il indiqué, à cet effet, lors d’une journée d’information sur la Convention du travail maritime, organisée hier à Alger.

Hassan Tidjani Haddam a fait savoir que son département a déjà adressé un rapport préliminaire au comité d’experts du Bureau international du travail sur la mise en œuvre de la Convention du travail maritime, élaboré par le ministère du Travail, en coordination avec le département des Travaux publics et des Transports, les gardes-côtes et les représentants des armateurs. Le rapport comprend, a-t-il ajouté, les mesures prises pour le respect et l’application effective de cette convention sur le plan juridique et pratique. En effet, selon le ministre, avec l’entrée en vigueur de la Convention du travail maritime, tous les navires dont le poids de la cargaison dépasse les 500 tonnes doivent appliquer cette convention. Dans le cas où ces navires effectuent des voyages à l’international, le propriétaire du navire doit respecter un certain nombre d'exigences, notamment deux documents importants, à savoir le Certificat de travail maritime et la Déclaration de conformité au travail maritime. «Ces deux documents prouvent que les termes de la convention ont été respectés, notamment en ce qui concerne certaines clauses de la loi du travail, tels le contrôle des conditions de travail de l’emploi et des relations professionnelles, la protection de la santé et sécurité professionnelles, l’assurance sociale, ainsi que la prévention contre les accidents et les maladies professionnels», a-t-il expliqué. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a entamé la restructuration et la révision de ses moyens d’intervention dans ce domaine, qui seront renforcés dans le cadre de la coordination intersectorielle, en particulier les services concernés du ministère des Travaux publics et des Transports, dans l’objectif de «garantir» la mise en œuvre de cette convention.

À ce titre, M. Haddam a appelé les représentants des entreprises du fret maritime à la nécessité «d’actualiser» leurs mécanismes afin de «garantir» une protection des marins, en conformité avec la législation en vigueur. Présent à cette journée, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a indiqué que son secteur accorde un intérêt «particulier» dans ses programmes à l’enseignement des conventions internationales ratifiées par l’Algérie, et précisé que la Convention du travail maritime a été introduite dans les programmes d’enseignement des études en droit, sciences politiques, ainsi que les Instituts de formation spécialisés. Le directeur du Bureau international du travail de la région Maghreb a affirmé, de son côté, que l’application de la Convention du travail maritime nécessite un effort «commun» de et un travail «coordonné» entre tous les acteurs concernés, à savoir le ministère du Travail, les armateurs et les syndicats des travailleurs.

La Convention du travail maritime est, pour rappel, considérée comme le quatrième pilier de la réglementation internationale du secteur maritime, en complément des Conventions fondamentales de l’OMI (Organisation maritime internationale). Elle a été élaborée afin de garantir à tous les gens de la mer, des conditions de travail et de vie décentes.

Salima Ettouahria