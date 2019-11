Projet de loi modifiant le Code de procédures pénales : Levée des entraves à la mise en mouvement de l’action publique

Lors de la présentation, hier, des grandes lignes du projet de loi modifiant le Code de procédures pénales devant les membres de la commission juridique du Conseil de la nation, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a expliqué à l’assistance que ce texte vis, notamment l’optimisation de la protection des deniers publics. Il s’agit, aussi, note le ministre, de la levée de certaines entraves révélées sur terrain en matière de mise en mouvement de l’action publique et du travail de la police judiciaire. Ces contraintes, poursuit M. Belkacem Zeghmati, ont «impacté négativement la performance de la police judiciaire et les actions de recherche et d’investigation dans certains types de criminalité, notamment les crimes économiques, et à leur tête la corruption».

Il a été clairement expliqué, lors de cette réunion tenue au Conseil de la nation, que l’amendement s’inscrit, en fait, dans le cadre du renforcement du système législatif de lutte contre la corruption, ainsi que toutes les formes de criminalité. Le projet de texte vient ainsi amender l’Ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de Procédure pénale, en annulant notamment la condition de la plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise pour la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des dirigeants des entreprises publiques économiques, dont l’État détient la totalité de capitaux ou à capitaux mixtes, et ce en renforcement de la protection des deniers publics et de la lutte contre le crime financier, tout en maintenant la protection juridique aux dirigeants de ces entreprises, en vertu du code de Procédure pénale. Il faut dire que les amendements introduits permettent, par ailleurs, aux officiers de la police judiciaire d’exercer leurs missions, «sans la condition d’habilitation préalable du procureur général compétent». À noter, d’autre part, que les dispositions de ce projet de texte élargissent également «les prérogatives de recherche et d’investigation aux officiers de la Police judiciaire dans toutes les affaires prévues par la législation pénale nationale».

Pour ce qui concerne les articles devant être abrogés — si ce texte venait à être adopté par les membres de la chambre haute du Parlement — il faut savoir que ce texte propose l’abrogation des articles 6-bis, 15-bis, 15-bis 1 et 15-bis ter Code de procédure pénale relatifs aux conditions de mise en mouvement de l’action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics, ainsi que les attributions et missions des officiers de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité. Le texte vient aussi amender l’article 207 relatif au contrôle par la chambre d’accusation de l’activité des officiers de police judiciaire, notamment par la révision des mesures mises en place en vertu de la loi de mars 2017 portant habilitation des officiers de police judiciaire à l’exercice effectif des attributions liées à cette qualité.

M. Belkacem Zeghmati, qui déclare que ce projet de texte permettra de renforcer l’action de la police judiciaire, citera notamment l’article 15 bis du Code de procédure pénale, introduit en mars 2017, qui avait limité les missions de la police judiciaire des officiers et sous-officiers relevant des services militaires de sécurité aux crimes d’atteinte à la sûreté de l’État, prévus dans le Code pénal.



Aussi, et lors de l’exposé présenté par le ministre devant la commission des affaires juridiques du Conseil de la nation, le ministre a mis en exergue le fait que ce texte «devra renforcer les missions de la police judiciaire, à travers un élargissement des prérogatives et missions des officiers de la police judiciaire relevant des Services militaires de sécurité, à travers l’abrogation de l’article 15-bis qui confine les missions de ces Services aux crimes d’atteinte à la sûreté de l’État, ce qui a impacté le bon déroulement des investigations et enquêtes dans des affaires de droit commun, notamment les crimes d’atteinte à l’économie nationale».

De plus, le projet de texte propose l’amendement de l’article 207 du Code de procédure pénale relatif au contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire, et ce «en vue de garantir la coordination entre les juridictions ordinaires et les juridictions militaires», est-il souligné.

L’autre objectif visé, fait remarquer le ministre, celui de «renforcer la protection des deniers publics, à travers la suppression de la condition de la plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise économique pour la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des dirigeants des entreprises économiques, dont l’État détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des faits de gestion entraînant le vol, le détournement, la dégradation ou la perte de deniers publics ou privés ».

M. Zeghmati insistera ici sur le fait que ce projet de texte renforcera «la lutte contre le crime financier» et «la contribution des citoyens et de la société civile à la moralisation de la vie publique et à la promotion de l’intégrité, de la transparence et de l’obligation redditionnelle en matière de gestion des deniers publics».

Autre fait important mis en relief, c’est que «nul ne sera autorisé à perquisitionner les domiciles et les locaux de particuliers, sans un mandat préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction». Le ministre, et tout en rappelant que «la Constitution garantit l’inviolabilité des domiciles et que la loi définit les mécanismes juridiques y afférents», a souligné que «ni la Sûreté et la Gendarmerie nationales ni la Sécurité militaire ne sont autorisées à perquisitionner les domiciles ou les locaux privés sans un mandat écrit et préalable du procureur de la République, en cas d’investigations et d’enquêtes préliminaires», précisant cependant que «lorsque l’affaire est au niveau du juge d’instruction, c’est ce dernier qui aura compétence». Cela dit, et en réaction à certaines allégations, à propos de la perquisition des domiciles de citoyens par des officiers de la police judiciaire, à la faveur de cet amendement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux qualifiera cela de «paroles empoisonnées visant à attenter à la société et à l’autorité de l’État».

Il faut dire enfin que le projet de code de procédures pénales devant être présenté prochainement devant l’ensemble des membres du Conseil de la nation, pour examen et appréciation, devrait «instituer une nouvelle ère favorisant la rupture avec les anciennes pratiques, la poursuite de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et la préservation des deniers publics».

Soraya Guemmouri