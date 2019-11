Sonatrach - Engie : Signature d’accords d’approvisionnement en GNL

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe énergétique français Engie ont conclu des accords moyen-long termes portant sur la vente et l’achat de gaz naturel liquéfié des et de gaz par gazoduc, a indiqué mardi Sonatrach dans un communiqué.

Ces accords ont été paraphés, pour le côté algérien, par le vice-président chargé de l’activité commercialisation, Ahmed Mazighi, et pour le côté français, par le directeur business Unit Global Energy Management, Edouard Neviaski, en présence du P-dg de Sonatrach, Kamel Eddine Chikhi, et du directeur général adjoint du groupe ENGIE, Pierre Chareyre.

«A travers ces accords, les deux parties confirment et consolident le partenariat de long terme. Sonatrach livrera des volumes de gaz naturel sous forme de gaz gazeux en entrée du gazoduc Transméditerranéen, ainsi que du gaz naturel liquéfié (GNL) notamment au terminal méthanier de Fos Tonkin, situé en France», a précisé la même source. «Ces accords permettront de sécuriser un débouché pour le gaz algérien sur son marché naturel, qui est dans le contexte actuel de concurrence accrue entre les différentes sources d’approvisionnement, l’un des marchés les plus valorisants», a ajouté la Compagnie nationale.