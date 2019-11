Médéa : Aménagement des sites immobiliers

Une dotation financière de plus d’un milliard de dinars sera débloquée au profit de la wilaya de Médéa, en vue du traitement des glissements de terrain au niveau du pole urbain dans le chef-lieu et l’aménagement des sites immobiliers en réalisation à travers la wilaya, a annoncé mardi le ministre de l'Habitat, l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud. Le ministre a fait part, en outre, de l’octroi d’un nouveau quota composé de 500 logements promotionnels aidés (LPA) et 300 aides à l'habitat rural, destiné à satisfaire une partie de la demande exprimée localement pour ces deux types de formules.

M. Beldjoud, qui avait inspecté, lors de sa visite, le site de la nouvelle ville de Boughezoul, sud de Médéa, a réitéré «l'engagement et la volonté du gouvernement à concrétiser ce projet, appelé à devenir, dans un proche avenir, une ville de ‘’haut standing’’».

En marge de sa visite d’inspection du site immobilier de Ain-Djerda, dans la commune de Draa-Smar, à l’ouest de Médéa, le ministre a insisté sur «l’impératif» d’achever les projets en cours, en l’occurrence le projet de 2.332 logements LPL et 1.300 logements location-vente, «dans les meilleurs délais possibles» pour permettre aux citoyens de bénéficier de leurs logements.

Trois autres sites, à savoir le projet de 1.657 logements LPL, à Ksar-el-Boukhari, 1.058 logements LPL, à Berrouaghia, et le projet de 1.200 logements location-vente à Haouch Bayazid dans la commune d’Ouzera, actuellement en chantier, ont été inspectés par le ministre qui a mis l’accent sur la nécessité de «respecter les engagements de réalisation» et «éviter de pénaliser les demandeurs de logements». Le ministre a procédé, en fin de journée, à la distribution d’actes de propriété à 106 bénéficiaires de logements et une quarantaine de décision de financement d’habitat rural au profit de citoyens, issus des communes de Boghar, Si-Mahdjoub et Berrouaghia.