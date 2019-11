Les produits « light » favoriseraient le diabète : Le « soft » qui cache le mal

Le diabète est un trouble de l’utilisation et du stockage des sucres dans l’organisme. On en compte deux sortes : le diabète de type 1, qui correspond à une sécrétion insuffisante d’insuline, et le diabète de type 2, une résistance des cellules de l’organisme aux effets de l’insuline, ce qui mène à un taux de sucre dans le sang trop élevé. Le diabète de type 2 est le plus fréquent en Algérie, selon les spécialistes. On estime qu'en Algérie 5 millions de personnes vivent avec le diabète en Algérie, soit plus de 20.000 nouveaux cas par an. En l’absence d’un dépistage, ils sont tout aussi nombreux à vivre avec cette maladie sans le savoir. Ainsi, les praticiens de la santé, précisent que le diabète influe sur leur rendement au travail surtout que la catégorie d’âge la plus touchée se situe entre 18 et 60 ans. Ils ont précisé, que cette maladie chronique est invalidante et coûteuse et s’accompagne souvent de graves complications, en rappelant toutefois que les personnes atteintes de cette pathologie «doivent suivre leurs traitements, respecter une hygiène de vie, notamment le régime alimentaire, et faire du sport pour retarder l'apparition des complications dues à cette maladie» et qui, précisent les spécialistes. Or, les personnes atteintes de cette maladie chronique, ont toujours tendance à croire qu’ils «peuvent être les médecins d’eux-même», sans se référer aux spécialistes, ils se mettent en danger en «s’imposant» un régime alimentaire et en consommant des produits qui, selon eux, «ne sont pas nuisible» à cette maladie. Parmi ces aliments estampillés, les «produits lights».

Les produits lights favorisent le développement du diabète



Les spécialistes dénonce cet acte en relevant que «le malade pense faire du bien à son corps en consommant des produits estampillés ‘‘light’’, détrompez-vous. Bien au contraire, certains édulcorants artificiels favoriseraient au contraire le développement du diabète.»

Il nous ont expliqué, que ces dernières années et suite à l’impact des réseaux sociaux, qui publient des fausses indications, et orientations. «Pour lutter contre l’obésité et prévenir le diabète, on a tendance à remplacer le sucre par des édulcorants artificiels. Ainsi, sodas light, desserts allégés, biscuits ou encore céréales contenant des édulcorants sont très prisés des consommateurs. Mais attention, ces faux sucres pourraient bien au contraire renforcer l’épidémie de diabète. Il ne faut pas suivre les publicités mensongères dont l’objectif est de gagner de l’argent au détriment de la santé et du bien-être des personnes», dénoncent-ils.



Une intolérance au gluten et une apparition du diabète chez l’enfant



Même les enfants ne sont pas à l’abri de ces pratiques. Les parents croient toujours bien faire on se disant «pour que je ne prive pas mon enfant du sucre je lui donne des produits light. C’est un ‘‘0’’ risque». Chose qui est complètement fausse et rejeté par les praticiens de la santé qui «dénoncent fermement» ces actes. Rappelant par le passage que l’Algérie est classée top 5 mondial dans le diabète de l’enfant. 15.000 enfants algériens sont actuellement touchés par la maladie, soit 3.500 nouveaux cas d’enfants âgés de moins de 15 ans sont enregistrés chaque année. «Nous constatons une augmentation en moyenne annuelle de 10% et une incidence de l’ordre de 30 cas pour 100.000 enfants de moins de 15 ans.»



Un danger pour les enfants



Boissons light, yaourts light, gâteaux light... les produits contenant des édulcorants sont partout dans les rayons des supermarchés. S'ils sont sans «vrai sucre», ils ne seraient pas inoffensifs pour autant. Les spécialistes précisent que des recherches montrent que la consommation d'édulcorants est associée au risque de diabète et d'obésité. C’est un «danger» pour les enfants surtout. Les produits light ont la cote. Notamment parce qu'ils contiennent des édulcorants qui permettent de remplacer le sucre, comme du sucralose ou de l’aspartame. Mais si ces produits ne contiennent pas de sucre à proprement parler, ils ne seraient pas pour autant sans danger. Au contraire, en consommer signifie «passer du mauvais au pire».

`Kafia Ait Allouache