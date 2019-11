Antibiotiques : Des médicaments à prendre avec Précaution

Les températures qui «dégringolent», la pluie, les flocons de neige qui commencent à faire leur apparition pour préparer le passage à un hiver rigoureux — associé, très souvent, à des maladies spécifiques à la saison du froid — cela est toujours accompagné d’une grippe ou d’un rhume qui s’installe pour donner un coup dur à l’immunité de l’organisme, en cette période de l’année.

L’antibiotique revient, en fait, chaque hiver, pour figurer parmi les médicaments les plus vendus chez-nous. C’est une réalité : nous sommes passionnés des antibactériens, à telle enseigne qu’il est difficile, de voir nos boîtes à pharmacie se passer de ces compositions, à l’effet miraculeux.

Nous ne renonçons pas à l’idée d’intégrer ce genre de traitements dans les "réserves" pharmaceutiques pour affronter l'hiver sans ces petits bobos qui empoisonnent la vie des personnes sensibles, à l'approche de cette saison. La thématique est certes, mondiale, mais elle est aussi algérienne d’autant plus que notre pays figure au top 5 en termes de consommation des antibiotiques.

Aujourd’hui, le recours à ces derniers est systématique, avec le phénomène de l’automédication qui a fait exploser, la demande sur toute la gamme de ces produits, devenus un secret de polichinelle pour le commun des Algériens prêts à se passer tout simplement de la prescription médicale pour avoir leur boîte de Rovamycine, de Pénicilline ou encore d’Amoclan. Etrange paradoxe, bien que ces derniers fassent partie de la liste des médicaments qui renvoient à un avis médical, à respecter par les officines avant toute délivrance, l’on continue à en abuser, en se les procurant de l’officine la plus proche du quartier. Avec une facilité déconcertante, on sort satisfait avec le produit commandé en main.

Les spécialistes, ne cachent plus leur inquiétude quant à l’utilisation abusive et effrénée des antibiotiques représentant ainsi une menace certaine sur notre santé.



Arrêter de prendre à tort les antibiotiques : un appel à ne jamais négliger



Un généraliste, contacté à ce sujet, nous dira, que les malades arrivent toujours avec l’idée qu’un antibiotique fait des merveilles et très souvent ne cachent pas leur étonnement lorsque l’ordonnance ne contient pas ce genre de traitements. Et d’enchaîner : «Ils nous reprochent d’opter pour d’autres catégories de médicaments pourtant nous sommes mieux placés pour juger de la nécessité de prescrire ou pas ces derniers». Pour ce praticien, les antibactériens font l’objet ces préjugés qui sacralisent leur introduction dans tout traitement, au même titre que le volume de l’ordonnance. «Plus, elle est longue, plus on a affaire à un bon médecin. Ce qui est archi-faux», relèvera-t-il. Pour ce dernier, il est temps que les Algériens reconsidèrent leur geste d’utiliser à tort et à travers les antibiotiques, d’autant plus que les excès de consommation, dans de nombreux pays, sont à l’origine, aujourd’hui, de la résistance de certains germes, ce qui gravissime. Notre interlocuteur qualifie même d’inadmissible d’aller voir un médecin ou un pharmacien pour lui demander un antibiotique parce qu’ils ont une angine, sachant que celle-ci a une origine virale la plupart du temps. Donc, au lieu de traiter, il va compliquer les choses en rendant les infections tenaces et plus résistantes à l’antibiothérapie, d’où l’intérêt de respecter la durée et l'antibiotique adapté à chaque infection. Ce qui n’est pas malheureusement le cas, de nos jours avec cette facilité d’acheter ces fameux produits avec une tendance à banaliser, faut-il le rappeler, ceux-là, sans réfléchir un instant, à leurs conséquences.



L’automédication de l’antibiotique : l’autre menace qui guette les enfants



Dans ce contexte une pharmacienne, à la rue Ben M’hidi, nous précisera que les antibiotiques sont très sollicités durant la période automne/hiver. Ils sont ainsi, en tête des médicaments achetés dans le cadre de l’automédication, en pareille saison. Pour cette dernière, c’est carrément un phénomène social, pas seulement en Algérie, mais également dans le monde.

«Par le passé, l’antibiothérapie dans le cadre de l’automédication concernait uniquement les adultes, contrairement à aujourd’hui, où les parents les achètent directement de l’officine pour leurs enfants, pourtant ce genre de produits suppose un respect des délais de traitement d’une part et la nature de l’infection, de l’autre», insistera-t-elle. Elle ajoutera dans la foulée que très souvent les parents ne vont pas jusqu’au bout du traitement sachant pertinemment qu’un malade n’a pas le droit d’interrompre son traitement s’il ressent une amélioration pour la simple raison que la durée optimale va de trois à 10 jours. «Arrêter la prise du médicament à mi-chemin, c’est faire perdurer le problème de santé pour lequel l’antibiotique est pris», indiquera-t-elle.

De nos jours, à l’heure d’une automédication criante qui n’épargne pas, bien entendu, l’antibiothérapie, dire que l’on assiste à un scepticisme ou une modération des Algériens vis-à-vis de cette question est saugrenu. Les chiffres de la Caisse nationale des assurances sociales sont là pour l’attester.

Il suffit de savoir qu’en 2016 que la CNAS a consacré pas moins de 18 milliards de dinars pour les remboursements des antibiotiques, soit 10% de la facture du remboursement des médicaments qui s’élevait durant la même année à 180 milliards de dinars. La molécule la plus remboursée dans cette classe thérapeutique est la pénicilline.

Samia D.