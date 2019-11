Sidi Bel-Abbès : Le rôle thérapeutique des arts à traiter le handicap

Les participants à un colloque international sur "Le handicap et les arts", ouvert mardi à Sidi Bel-Abbès, ont mis en exergue le rôle des arts à traiter le handicap dans la société. Les conférenciers dont des universitaires d'Algérie et de l’étranger se sont attardés sur l’importance des arts et leur rôle à emballer la catégorie des personnes aux besoins spécifiques dans leur monde lui procurant accompagnement et suivi. Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l'université de Sidi Bel-Abbès, Dr Mohamed Medjaoued, a soutenu que l'art joue un rôle prépondérant dans la promotion de la personnalité de la société, soulignant qu'une tendance aujourd'hui est axée sur l'implication des personnes aux besoins spécifiques dans des œuvres artistiques. A ce propos, il a insisté sur la nécessité de fournir tous les moyens pour l'éclosion de talents chez cette catégorie sociale, affirmant que l'art représente un moyen de traitement renforçant la confiance en soi. Dans le même ordre d'idées, les participants à cette rencontre ont souligné l’importance du rôle éducatif du théâtre qui contribue à la formation de la personnalité en inculquant les dimensions des beaux-arts dont les objectifs ne se limitent pas aux aspects artistiques et esthétiques, mais englobent aussi ceux éducatifs et sociaux. Le programme de cette rencontre de deux jours comporte des communications abordant, entre autres, "Les handicapés et l'importance de l'art en tant qu'approche méthodologique sociale", "L'utilité des arts dans la prise en charge de cette catégorie: modèles égyptien et marocain", "Le théâtre de thérapie en Algérie entre théorie et pratique" et des témoignages d'artistes et de personnes aux besoins spécifiques. Initié par l’association culturelle "El Warcha" sous l’égide de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, ce colloque enregistre la participation d’universitaires, de psychologues et de présidents d’associations.