Projection de Lungavita alla signora ! : Une allégorie sociale

Dans le cadre de la IVe édition de la semaine de la cuisine italienne dans le monde, l’institut culturel italien, sous l’égide de l’Ambassade d’Italie, a organisé, dans la soirée de mardi dernier, une projection de film intitulé «Lungavita alla signora !».

Ce long-métrage de plus de 100 minutes est une comédie réalisée en 1987 par Ermanno Olmi. Ainsi, les présents à la salle polyvalente de l’institut italien ont assisté à cette projection qui relate le quotidien de Libenzio et quatre autres élèves d’une école hôtelière, sélectionnés pour servir un fastueux banquet suivant les instructions précises d’une étrange et riche vieille dame que l’on nomme "la signora" célébrant son anniversaire. La signora a convié des personnalités du meilleur monde dans son magnifique château hôtel. Ravis de découvrir la pratique réelle de leur métier, Libenzio et ses amis découvrent, entre-autres, le monde hypocrite de cette classe. Mais cette nuit mémorable va les confronter également à la dureté, la méchanceté et l’ambiguïté du monde adulte. "Avec le regard judicieux de la jeunesse, ils comprennent avec étonnement les "désastres" de ce monde qu’ils ont devant eux. L’excessive rigueur du cérémonial s'achève en belle catastrophe. Une allégorie sociale au ton de comédie grinçante.

S. O.