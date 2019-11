10e édition du salon Djurdjura des arts plastiques de Tizi Ouzou : Un programme riche en couleurs

De riches activités artistiques sont au programme de la 10e édition du salon Djurdjura des arts plastiques qui se déroulera du 23 au 26 novembre courant au niveau de la maison de la culture Mouloud- Mammeri.

Au programme de ce salon dédié aux arts plastiques figurent des expositions d'œuvres d'art, des travaux d'atelier de la maison de la culture Mouloud-Mammeri, de la bibliothèque principale de lecture publique, de l'école régionale des beaux-arts d'Azazga ainsi que des œuvres d'arts des artistes professionnels et autodidactes de la wilaya. Pour la première journée de ce salon, les organisateurs ont prévu le lancement de l'atelier d'art plastique au profit des enfants de l'association des Scouts de Draâ Ben Khedda, le coup d'envoi de la fresque commémorative des 10 ans du salon Djurdjura des Arts Plastiques et la mise en scène de la chanson "Denia" de Kamel Messaoudi en tamazight sur un fond plastique par Ayrad (Omar Salhi, Djamel Talbi et un groupe d'artistes). L’animation d’un atelier d'arts plastiques au profit des enfants de l'association culturelle "Ithran usirem" de Tirmitine et d’une table ronde autour du marché de l'art en Algérie sont là deux autres activités prévues pour la deuxième journée de ce salon organisé par la direction locale de la culture en collaboration avec la maison de la culture Mouloud-Mammeri, la bibliothèque principale de lecture publique, l’école régionale des beaux-arts d’Azazga et le festival local des arts et cultures populaires. L’avant-dernière journée de cette manifestation artistique sera marquée par une sortie touristique au profit des participants au village "Sahel", commune de Bouzeguene, sacré village le plus propre de la wilaya à l’issue de la 7e édition du concours Rabah-Aissat du village le plus propre de la wilaya qu’organise annuellement l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou. La clôture de ce salon, qui interviendra le 26 du mois courant, est mise à profit par les organisateurs pour célébrer le dixième anniversaire de cette importante manifestation dédiée aux arts plastiques et la remise des diplômes aux participants à cette édition.

Bel. Adrar