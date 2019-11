Semaine de la Cuisine Italienne en Algérie : éducation alimentaire et culture du goût

L’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Pasquale Ferrara, a annoncé, dans la soirée de dimanche dernier, l’ouverture officielle de la «Semaine de la cuisine italienne dans le monde», qui se tiendra jusqu’au 24 du mois en cours.

En effet, l’Algérie abritera jusqu’au 24 du mois en cours la IVe édition de la cuisine italienne dans le monde, organisée par l’Ambassade d’Italie, en collaboration avec l’Institut culturel italien, l’Agence italienne pour le commerce extérieur et la Chambre algéro-italienne de commerce et d’industrie. «Cuisine italienne et diète méditerranéenne : la santé en plus du goût», tel est l’intitulé de la conférence de presse organisée, dans la soirée de dimanche dernier, au niveau de la librairie l’Arbre à dires dans l’objectif de lancer cette nouvelle édition. Animée par le Pr. Mauro Magnoendo, crinologue, expert nutritionniste et chef de service de l’hôpital SS. Annuziata, aux côtés du Dr. Mustapha Khiati, président de la fondation Foçrem, et M. Khaled Kalache, président de l’association Torba, cette conférence a réuni les experts en nutrition qui ont mis en exergue l’éducation alimentaire et la culture du goût en présence du représentant diplomatique de la République d’Italie en Algérie, M. Pasquale Ferrara. Soulignant la nécessité de viser sur des actions de sensibilisation, de formation et d’éducation, il a appelé les consommateurs à une prise de conscience afin qu’ils modifient leurs habitudes et optent pour un changement global à partir de simples gestes quotidiens. «Nous n’avons pas besoin de parler de la cuisine italienne et la diète méditerranéenne en Algérie parce que nous partageons beaucoup de produits et le style de vie», a affirmé M. Pasquale Ferrara. Dans son allocution de bienvenue, le représentant diplomatique accrédité en Algérie a déclaré :«Toutefois, nous lançons cette année, pour la quatrième fois, la semaine de la cuisine italienne, pas seulement à Alger mais aussi dans le monde entier. ce n’est pas seulement pour faire goûter la cuisine italienne mais c’est aussi pour faire une disposition avec les différents pays sur cet élément essentiel», a-t-il souligné. Dans le même ordre d’idée, M. Pasquale Ferrara a indiqué : «nous sommes là pour partager cette expérience extraordinaire de la tradition culinaire italienne qui a marqué l’identité de mon pays mais je dirais, de manière générale, qui fait que la méditerranée dans le monde est aussi connue pour la qualité de ses produits qui sont exceptionnels comme l’huile d’olive par exemple». L’Italie est, en effet, l’instigatrice d’une importante campagne de sensibilisation à l’éducation alimentaire, avec une attention toute particulière sur le rapport entre l’alimentation et la santé, à la valorisation du régime méditerranéen (une fierté pour l’Italie, reconnue Patrimoine immatériel de l’Humanité par l’Unesco), à la durabilité environnementale mais aussi à la sauvegarde des identités des territoires et de la biodiversité. De nombreux évènements sont prévus, entre démonstrations culinaires, spectacles et séminaires d’approfondissement.



Sihem Oubraham