Grand angle : Les vertus du dialogue

Dix jours après la tenue à Genève des discussions sur la Constitution syrienne qui s’étaient déroulées, de l’aveu même de l’Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, «mieux que prévu» et ont permis pour la première fois aux représentants du gouvernement syrien et à ceux de l’opposition d’être face à face, le ministre kazakh des Affaires étrangères, dont le pays abrite des pourparlers multinationaux sur la Syrie depuis janvier 2017, connus sous le nom de «processus d’Astana», la capitale kazakhe rebaptisée Noursoultan, a laissé entendre qu’un prochain cycle, pourrait se tenir début décembre. Pour rappel, le 13e cycle de pourparlers sur la Syrie s'est tenu les deux premiers jours du mois d'août dernier. Et depuis, force est de souligner que la situation a considérablement évolué. «Les développements en Syrie prouvent clairement que le processus d'Astana est toujours pertinent», a estimé le chef de la diplomatie kazakhe. Cette rencontre, si sa tenue venait à être confirmée, se tiendrait après le nouveau round de discussions sur la Constitution, prévu, selon Pedersen, le 25 novembre. Cette multiplication des discussions sur le conflit syrien, tant sous l’égide de l’ONU que sous le parrainage de la Russie, la Turquie et l’Iran qui se tiennent dans la capitale kazakhe, est de bon augure. C’est surtout la preuve que le dialogue est la seule voie à même de mettre un terme à un conflit dévastateur pour la Syrie, la région et même au-delà, puisque il est à l’origine de la plus grave crise migratoire enregistrée dans le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, si 37.000 morts syriens sont dénombrés, il reste aussi que des millions d’autres ont été obligés de fuir les violences et de se réfugier dans les pays voisins ou, pour les plus nantis, entreprendre la traversée de la Méditerranée en vue de trouver asile en Europe.

À Genève, le chef de la délégation de l’opposition a reconnu que les discussions n'ont «pas été faciles» et que «tous ont dû être raisonnables et surmonter leurs différences». Mais au bout de plus de huit années de violences et de destruction du pays, n’était-ce pas ce qu’ils avaient de mieux à faire ? Aujourd’hui, tout un chacun est convaincu que la guerre a été quasiment remportée par Bachar El Assad dont les troupes contrôlent plus de 60% du territoire et que l’affaiblissement de l’opposition est une réalité. Une nouvelle donne qui porte à croire que jamais encore la fin de ce conflit n’a semblé aussi proche.

Nadia K.