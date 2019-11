Processus de paix au Proche-orient : La Palestine refuse absolument de s’asseoir à la table des négociations avec les États-Unis

L'Etat de Palestine a déclaré hier que les Etats-Unis avaient aligné leur position sur celle d'Israël ce qui les disqualifiaient de toute participation au processus de paix, suite aux propos du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, sur la légalité des colonies israéliennes. Saëb Erakat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a déclaré aux journalistes depuis son bureau à Ramallah en Cisjordanie que la Palestine considérait cette annonce comme nulle et non avenue et prendrait des mesures contre cette déclaration américaine auprès des Nations unies et des tribunaux internationaux. «Les Etats-Unis se sont disqualifiés de tout rôle dans le processus de paix, ils ne s'assiéront pas à la même table des négociations que les Palestiniens dans quelque négociation que ce soit», a déclaré M. Erakat. «Ils changent les règles du jeu en passant de la négociation au diktat. Ils veulent décréter que Al Qods soit la capitale d'Israël, qu'il n'y ait aucun réfugié ni aucune colonie palestiniens en Israël et disent que si la direction palestinienne n'accepte pas cela en s'agenouillant, ils continueront de faire pression», a-t-il déclaré. M. Erakat a fait savoir que le président palestinien Mahmoud Abbas avait publié des directives pour contredire cette annonce (des Etats-Unis) au niveau international par plusieurs mesures, y compris en convoquant une réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères, en saisissant le Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et la Cour pénale internationale sur la question des colonies, ainsi que la Cour internationale de justice (CIJ) sur la légalité de cette annonce.



Lors des derniers jours de la campagne électorale en septembre, l’ONU affirme que sa position sur l’illégalité des colonies israéliennes reste inchangée



L'organisation des Nations unies (ONU) a affirmé que sa position reste inchangée sur l’illégalité des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie occupée, au lendemain de l’annonce, par l’administration américaine, que l’établissement de ces colonies «n’est pas en soi contraire au droit international». «Notre position reste inchangée», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire générale de l’ONU. «Nous regrettons la décision et l’annonce faite par les Etats-Unis», a-t-il ajouté, lors de son point de presse quotidien à New-York. «Nous restons guidés par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité» qui exigent qu’Israël arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans les Territoires palestiniens occupés, y compris Al Qods-Est, a dit le porte-parole. «C’était notre position hier, c’est notre position aujourd’hui et elle le restera», a-t-il assuré.

Dans sa résolution 2334, adoptée le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité avait exigé qu’Israël arrête «immédiatement et complètement» toutes ses activités de peuplement dans les Territoires palestiniens occupés. Adoptée par 14 voix pour et une abstention (Etats-Unis), la résolution avait souligné qu’il était essentiel qu’Israël mette un terme à ses activités de peuplement «pour préserver la solution des deux Etats», que le Conseil de sécurité considère comme étant «en péril».