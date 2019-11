Sahara occidental : Ouverture demain de la 44e édition de l’Eucoco Insuffler une nouvelle dynamique

De notre envoyé spécial en Espagne : Hicham Hamza

L’ouverture de la 44e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco-2019) est prévue, demain à Vitoria-Gasteiz, capitale de la province d'Alava et de la communauté autonome du Pays basque en Espagne, en présence de plus de 500 participants.

Cette rencontre sera une nouvelle occasion pour les militants sahraouis et les délégations étrangères, solidaires avec cette cause, de dénoncer la politique du fait accompli instaurée par le royaume chérifien ainsi que, la complicité de certains pays et lobby internationaux.

Le mouvement de solidarité s’est doté d’un «Programme de travail» et d’une «feuille de route» pour cette année qui seront très importants pour le conflit du Sahara occidental, avec l'objectif d'appuyer le processus de parachèvement de la décolonisation au Sahara occidental, ont indiqué les organisateurs, qui ont annoncé la programmation d'ateliers et rencontres sur le site de la conférence.

Dans ce sens, une rencontre interparlementaire au Parlement Basque, en présence du président du parlement sahraoui, Khatri Addouh, est prévue pour l'inauguration de cette conférence. Une autre rencontre entre les municipalités et les députations basques, et les dirigeants du Front Polisario, est également à l'ordre du jour. Lors de cette conférence, des ateliers de travail sont prévus, principalement autour de quatre thèmes : la situation politique, les droits de l'homme et les ressources naturelles, indiquent les organisateurs dans un communiqué publié sur le site. Des interventions seront également programmées, à travers lesquelles les participants auront à débattre de «la situation du conflit et perspectives du futur», au premier jour des assises, a-t-on ajouté.

Dans le cadre des efforts consentis pour trouver une issue juste et équitable en adéquation avec la légalité internationale et les résolutions onusiennes, cette conférence sera l'occasion pour les participants de réitérer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. L’Eucoco-2019 sera également une opportunité pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation «critique » des prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik condamnés à de lourdes peines par la justice marocaine. Autre thème important, celui de «l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara Occidental par l'occupant marocain et les risques juridiques, moraux et financiers » du commerce entre les entreprises européennes et le colonisateur. Ainsi, la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le mandat de la Minurso, qualifiée de «décevante et en deçà du niveau escompté» par les responsables sahraouis, marque ainsi un recul dans la dynamique insufflée récemment, selon M. Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger et membre du secrétariat général du Front Polisario.

La conférence de deux jours fera également un point de situation politique et humanitaire dans les territoires occupés.

La seconde journée donnera lieu à des réunions de groupes de travail, des interventions des élus et associations, avant de présenter les conclusions des divers groupes de travail. L’élimination de la violence exercée par le Maroc sur les femmes sahraouies dans les territoires occupés du Sahara occidental, constituera l’autre thème important. Il est à rappeler que les précédentes éditions de cette conférence avaient permis aux participants de lancer un appel à la communauté internationale pour «faire pression sur l'occupant marocain et certains gouvernements et organisations qui sont impliqués dans l’exploitation illégale des richesses de ce territoire considéré comme le dernier cas de décolonisation en Afrique».

H. H.