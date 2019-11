Dans la lucarne : équité

Le football, quelque soit le un pays et aussi compétitif soit-il, ne peut continuer tranquillement son petit bonhomme de chemin et maintenant le même niveau si les structures qui le gèrent ne font pas ce qu’il y a lieu de faire. La bonne entente au sein des diverses structures ou instances doit être l’exigence première pour une bonne fonctionnalité de tous les organes. L’intrusion d’un grain de sable, aussi fin soit-il, peut altérer sérieusement la bonne marche de l’ensemble des structures. L’importance de très bonnes relations structurelles, d’abord entre les dirigeants et puis le personnel est primordiale. Le respect de la hiérarchie «pyramidale» ne peut qu’être bénéfique à l’entreprise ou au projet qu’on cherche, conformément à la loi, à faire passer. C’est vrai que la FAF et la LFP ont eu des relations tendues, qui a fait couler beaucoup d’encre d’ailleurs. Le changement au niveau de la LFP était, à l’époque, inéluctable dans l’intérêt de tous les clubs. Malheureusement et malgré la venue du nouveau président, Medouar, ex-porte parole de l’ASO, les problèmes relationnels ne se sont pas aplanis pour autant. Certes, la cohabitation a été pour le moins assurée, mais pour une période seulement. Il faut dire que l’application du nouveau système de compétition par le Bureau fédéral de la FAF, le 30 septembre dernier, à Ouargla, a commencé à peser sur les relations entre la FAF et la LFP. En effet, celle-ci ne gèrerait que la Ligue-1 qui restera professionnelle alors que la Ligue-2 deviendra un championnat Amateur. Depuis, on ne peut plus dire que tout baigne dans l’huile. Cela est encore plus apparent depuis le match MCA-USMA perdu par pénalité par les Usmistes. Ce qui a rendu les rapports plus tendus, surtout que Medouar, président de la LFP a soulevé un problème d’éthique. Les Unionistes n’ont pas apprécié la politique des «deux poids, deux mesures». Ils n’ont pas accepté à l’USMA le report du match PAC-USMBA. C’est ce qui a fait bouger les dirigeants des «Rouge et Noir » qui veulent rejouer le match contre le MCA, mais la décision a été reportée pur l’instant. Toujours est-il, Medouar, qui avait appliqué la programmation des matches en retard durant les dates FIFA, y voit une forme d’immixtion dans ses prérogatives. Pour lui ce qui a été décidé ne doit pas être remis en cause. Et c’est ce qui est reproché à nos structures qui ne se comportent pas équitablement et justesse avec tous les clubs. C'est-à-dire sans aucune forme de favoritisme ; ce qui n’est pas toléré par la grande majorité.

Hamid Gharbi