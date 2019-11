Entretien , Younès Ifticène, nouvel entraîneur de la JSM Skikda : « Je suis là pour l’accession »

Vous êtes le nouvel entraîneur de la JSMS. Comment s’est faite votre arrivée ?

Oui, je suis le nouveau coach de l’équipe. Tout s’est normalement passé. Les dirigeants m’ont fait appel, j’ai pris le soin de vérifier si l’entraîneur n’était plus en poste. Une fois cela fait, j’ai accepté de négocier ma venue à la barre technique de la JSMS après m’être entendu avec le président.



Justement qu’est-ce qui a motivé votre décision de coacher Skikda ?

Tout d’abord, il s’agit d’une prestigieuse équipe, même si elle évolue en Ligue 2. Ce club a une histoire et a enfanté de grands joueurs à travers les époques. L’exemple du regretté Draoui qui a fait les beaux jours du Mouloudia d’Alger des années 1970, l’illustre parfaitement. Skikda est une ville où les gens respirent le football, et cela me convient bien.



Quel est l’objectif qui vous a été assigné par la direction du club ?

Vous me connaissez assez bien pour savoir que si je prends une équipe de Ligue 2, c’est pour jouer la carte de l’accession et rien d’autre. J’ai une longue expérience dans le football, et cela me ferait plaisir de faire monter la JSMS parmi l’élite. Cela, comme je l’ai fait avec de nombreuses autres équipes avec lesquelles j’ai réalisé l’accession.

Le club dispose-t-il des moyens nécessaires, que cela soit humains ou matériels, pour réaliser l’accession ?

Tout le monde connaît la situation financière de la majorité des clubs. Tout le monde souffre du manque d’argent disponible. En ce qui me concerne, il est important avant tout de disposer des moyens et outils de travail. C’est ce que j’ai demandé aux dirigeants. L’argent est aussi important mais on le sait bien qu’à ce propos, le plus souvent, on doit se montrer patient.



Croyez-vous vraiment aux chances d’accession de la JSM Skikda ?

Oui, absolument ! Sinon je ne serai pas là aujourd’hui. Pour moi, certes la Ligue 2 est très difficile pour tout le monde, mais à mon sens, la plupart des équipes se valent. On n’est pas loin des quatre premiers et la saison est encore longue. Tout est donc possible. La bataille pour l’accession sera rude et difficile pour tout le monde. Quatre places pour rejoindre la Ligue 1, cela reste jouable pour nous qui occupons la 7e place avec 16 points.



Avez-vous l’effectif pour ?

On dispose d’un jeune effectif avide d’aller de l’avant. Il y a Benhocine et Betrouni qui ont une certaine expérience. Le reste, ils sont jeunes et avides de relever le défi. J’ai mon idée sur la manière de les booster et de les motiver pour qu’ils sortent, sur le terrain, le meilleur d’eux-mêmes. Une chose est sûre, je ferai de mon mieux pour rehausser la JSMS et apporter du bonheur à son formidable public. Je lance un appel à tout un chacun au sein de la JSMS pour une mobilisation autour du principal objectif du club, qui est l’accession. On comptera indéniablement sur l’apport et le soutien indéfectible de notre grand public, sans qui on ne pourra pas vraiment se transcender. Il faut y croire et faire le nécessaire pour y arriver et parvenir à nos fins.

Mohamed-Amine Azzouz