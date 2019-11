Décès de l’ambassadeur de Jordanie à Alger : Le SG du MAE signe le Registre de condoléances

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane, a signé, hier au siège de l'ambassade de Jordanie à Alger, le registre de condoléances, suite au décès de l'ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie à Alger, Ahmed Ali Jiradat.

«C'est avec une grande affliction et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de notre frère Ahmed Jiradat, ambassadeur accrédité à Alger du Royaume Hachémite, qui a endeuillé toute la famille diplomatique jordanienne», a écrit le Secrétaire général du MAE, sur le registre de condoléances. «En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous exprimer, ainsi qu'à la famille du défunt et à ses proches, nos condoléances les plus attristées, ainsi que notre profonde compassion», a ajouté le SG du ministère des AE. «En cette douloureuse épreuve, il convient de rappeler les hautes qualités du défunt, qui lui ont permis de gagner le cœur de tous les Algériens, il a été accueilli à bras ouverts par les officiels et le peuple, et même dans le milieu diplomatique», a-t-il soutenu. «Le défunt a laissé dans son deuxième pays l'Algérie de bons souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire des Algériens et de l'Algérie, terre des Chouhada, en reconnaissance des efforts qu'il avait consentis pour le développement de relations solides de fraternité entre l'Algérie et la Jordanie, priant Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et d'assister les siens en cette dure épreuve», a-t-il ajouté.