La journaliste de l’APS : Djamila Djerrar n’est plus

La journaliste de l'agence nationale Algérie Presse Service (APS), Djamila Djerrar, est décédée, lundi à Alger, à l'âge de 61 ans, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Née le 24 avril 1958 à Alger et titulaire d'une licence en journalisme, la défunte, qui a travaillé dans plusieurs rubriques de l'agence, a occupé le poste de rédactrice en chef-adjoint du service reportage et a été correspondante de l'APS à Paris entre 2010 et 2014. Mère d'une fille, la regrettée a été enterrée au cimetière d'El-Alia (Alger). En cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'APS, ainsi que ses collègues présentent à la famille de la défunte leurs sincères condoléances, et garderont d'elle l'image d'une professionnelle aux grandes qualités humaines et morales.

Condoléances

Peiné par le décès de la journaliste de l'agence APS, Djamila Djerrar, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, M. Hassane Rabehi, présente à l'ensemble de sa famille, ses sincères condoléances, et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille la défunte en Son vaste paradis.

« À Allah nous sommes,

et à Lui nous retournons. »